Stretta su contratti a termine e pubblicità sui giochi | cosa c' è nel decreto dignità

Decreto dignità - Stretta su contratti a termine e azzardo. Maxi-multe per chi delocalizza : Un’inversione di rotta rispetto al Jobs act con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe per le aziende che vanno all’estero dopo aver preso fondi pubblici e il divieto totale di spot sul gioco d’azzardo con sanzioni fino ai 500 mila euro. Tra gli annunci che si susseguono di giorno in giorno, il primo provvedimento politico del gover...

Ecco il decretone - Stretta sui contratti a termine : Restano le sanzioni da 100 mila a 500 mila euro previste dal decreto Balduzzi del 2012 per chi viola il divieto di spot durante spettacoli dedicati ai minori. Tags Argomenti: Governo Lavoro azzardo ...

Stretta sui contratti a tempo - incentivi più efficaci per quelli stabili : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: «Sulla Gig economy nessun cambio di rotta, interverremo se le parti non individueranno accordi in tempi stretti». Poi: «Per il lavoro delle agenzie di somministrazione vogliamo evitare gli abusi» ...

Stretta sui contratti a tempo - incentivi più efficaci per quelli stabili : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: «Sulla Gig economy nessun cambio di rotta, interverremo se le parti non individueranno accordi in tempi stretti». Poi: «Per il lavoro delle agenzie di somministrazione vogliamo evitare gli abusi» ...

Lavoro - Di Maio annuncia Stretta sui contratti a termine : ROMA , WSI, " Modifiche al Jobs Act , tutele ai riders, stop alla delocalizzazione, e gioco d'azzardo. Sono queste le prime misure sul mondo del Lavoro annunciate dal ministro Luigi Di Maio. Il varo dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri utile, previsto a fine giugno e il pacchetto di norme prenderà il nome di decreto ...

Stretta sui contratti a termine. Giochi d'azzardo - vietati gli spot. Decreto 'dignità per i precari : Stop alla pubblicità dei Giochi d'azzardo come il poker on line, tutela per i lavoratori precari ed in particolare quelli della cosiddetta gig economy e poi restituzione dei contributi percepite da ...