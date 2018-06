Strage di Ustica | un altro marinaio ammette | “Quella sera caccia Usa hanno lanciato

Ustica - Mattarella : "La Strage pretende ancora una ricostruzione univoca" : Il presidente, nel giorno del 38emiso anniversario, esprime vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime

Mattarella - Strage Ustica esige verità : 10.46 "In questo giorno di memoria desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime innocenti e far sentire loro la solidarietà che, oggi come 38 anni or sono,il Paese intende testimoniare".Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,per l'anniversario della strage di Ustica. "Grandi le sofferenze,materiali e morali,che hanno dovuto sopportare. La loro tenacia e incessante ricerca della verità hanno sollecitato passi ...

Strage di Ustica - 38 anni fa la tragedia del DC9 Itavia : Strage di Ustica, 38 anni fa la tragedia del DC9 Itavia Il 27 giugno 1980 il volo IH870, partito da Bologna e diretto a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel Tirreno. All'alba del 28 giugno vennero trovati i primi corpi delle 81 vittime (77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e quattro membri ...

27 giugno 1980 - la notte della Strage di Ustica : «Il governo del mio paese, l’Italia, deve chiedere ad altri Paesi cosa ci facevano quella notte nei nostri cieli. È evidente a tutti: quello che non si sa è perché era indicibile per questi Paesi». Daria Bonfietti lo ripete ogni anno ricordando quella notte. È la notte in cui ha perso suo fratello che era fra le 81 persone a bordo del Dc-9 Itavia Bologna-Palermo abbattuto nei cieli di Ustica la notte del 27 giugno del 1980. Il volo era ...

Domani la commemorazione delle Vittime della Strage di Ustica a Capo Boeo : "Strage DI Ustica". MOSTRA DOCUMENTARIA A PALAZZO VII APRILE Seconda tappa oggi a Marsala del programma per il "38 Anniversario della Strage di Ustica". Dopo sabato scorso, con l´iniziativa ambientale ...

Strage di Ustica - Bonfietti : "A un passo da tutta la verità" : Il programma di eventi per il 38esimo anniversario della Strage. I familiari delle vittime: "I magistrati stanno continuando a lavorare, bisogna sapere chi ha abbattuto l'aereo".

Ustica - per non dimenticare - V memorial a Marsala a 38 anni dalla Strage : L´Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica , delegata a Marsala, in collaborazione al Presidio di Libera a Marsala "Vito Pipitone", ARCI Scirocco e Legambiente Marsala hanno ...

Strage Ustica - la Cassazione : "I ministeri risarciscano l'Itavia" : Il ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia fallita dopo l'abbattimento del Dc9, caduto in mare il 27 giugno 1980 con 81 vittime a Ustica. A stabilirlo...

Strage di Ustica - dalla tragedia ai processi : un mistero lungo 38 anni : Strage di Ustica, dalla tragedia ai processi: un mistero lungo 38 anni Il 27 giugno 1980 il DC9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel Tirreno causando 81 morti. Negli anni si sono alternate ipotesi, depistaggi, sentenze di risarcimento ma nessun responsabile è stato ...

Strage di Ustica - per la Cassazione i Ministeri devono risarcire anche Itavia : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta ai misteri coinvolti nella vicenda per "omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica". I giudici ancora una volta ribadiscono la tesi della battaglia aerea sui cieli italiani come scenario dietro la Strage di Ustica.Continua a leggere