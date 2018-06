Strage di Bologna | le indagini della procura generale | “Dagli Usa soldi a Gelli Che poi

Strage di Bologna - i reperti furono distrutti nel 2004 per ordine dei giudici : I reperti analizzati in passato per far luce sulla Strage di Bologna furono distrutti il 15 gennaio del 2004. E non fu un errore: a ordinarlo, infatti, fu la corte d’Assise d’Appello del capoluogo emiliano. Lo attesa l’ufficio corpi di reato del tribunale bolognese rispondendno a una richiesta dell’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar attualmente a processo con l’accusa di concorso ...

Processo Strage di Bologna - Valerio Fioravanti : “Condannato ma innocente. Su Cavallini sospendo giudizio” : Dopo Luigi Ciavardini e Francesca Mambro oggi nell’aula della corte d’Assise di Bologna è stato il momento della testimonianza dell’ex capo dei Nar Valerio Fioravanti che alla domanda su come si dichiarasse per la banda armata in merito al 2 agosto? La risposta è stata netta: “Innocente, non l’ho fatto, ma mi hanno condannato“. Nel Processo che vede imputato Gilberto Cavallini per concorso nella Strage Fioravanti ha ...

Strage di Bologna - giudici dispongono perizia ma detriti e macerie della stazione sono “custoditi” alle intemperie : Quello che è rimasto delle macerie della Strage della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti il 2 agosto 1980, si può trovare in un’ex caserma del capoluogo emiliano, la San Felice di via Prati di Caprara. I detriti occupano una parte di un cortile della struttura, uno spazio di 80 metri di lunghezza, tre di larghezza e uno e mezzo di altezza. sono lì dal settembre 1980. All’esterno, esposti alle intemperie e coperti dalla vegetazione. La ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : “Siete stati depistati. Noi condannati sull’altare della necessità storica” : “Siete stati depistati, stanno coprendo altri scenari, noi siamo stati condannati sull’altare della necessità storica, un processo fatto per coprire altre realtà: uno scenario politico internazionale che ha portato anche altre conferme e lei Cieri lo sa perché ha indagato su Kram”. Sono parole di Francesca Mambro, dette in aula a Bologna, in risposta al pm Enrico Cieri che le faceva notare che nel corso degli anni l’ex Nar ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : “Noi carne da macello. Mi sento deportata” : Francesca Mambro, condannata all'ergastolo per la Strage di Bologna del 2 agosto 1980 in cui morirono 85 persone, è tornata ieri in tribunale per testiminiare in un processo che vede imputato per concorso Gilberto Cavallini.Continua a leggere

Strage di Bologna - l’ex Nar Francesca Mambro depone in aula : “Io non dovrei essere qui. Mi provoca angoscia e ansia” : “A Bologna, non dovrei esserci né come teste né come condannata per una Strage che non ho commesso“. Trentotto anni dopo Francesca Mambro continua a professarsi innocente. Condannata per la bomba della stazione del 2 agosto 1980 insieme all’attuale marito Giusva Fioravanti, l’ex Nar oggi ha 59 anni ed è libera dal 2013 dopo 26 anni di carcere. Occhiali da sole e foulard colorato al collo, Mambro è tornata ...

Strage di Bologna - l’ex Nar Ciavardini : “Non mi pento sono innocente” : Una settimana fa disse di essere l’ottantaseiesima vittima della Strage di Bologna e oggi prima in aula a poi fuori ha spiegato il perché. “Per quanto riguarda Bologna non ho da pentirmi, non perché voglio giustificarmi, ma perché non è in nessuna maniera riconducibile a me o alle persone a me vicine la colpevolezza di questa cosa” ha detto Luigi Ciavardini, a margine del processo che vede l’ex Nar Gilberto Cavalllini imputato ...

