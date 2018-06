Stop alle aggressioni contro i medici

Washington discuterà con Cina e India lo Stop alle forniture petrolifere dall'Iran - : Gli Stati Uniti discuteranno con la Cina e l'India lo stop totale ai loro acquisti di petrolio dall'Iran, ha riferito ai giornalisti un funzionario altolocato del Dipartimento di Stato americano. "Per ...

Stop alle plastiche nei mari. Con riciclo e materiali green : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – riciclo, Stop all’usa e getta e alternative green. L’Europa, e non solo, sta tracciando la strada per affrontare il problema della dispersione nell’ambiente dei rifiuti. In particolare di quelli plastici. Antonio Cianciullo, giornalista esperto di temi ambientali e autore del libro ‘Ecologia del desiderio – Curare il pianeta senza rinunce’ edito da Aboca Edizioni, affronta con ...

Il ministro Costa : 'Stop alle bottiglie di plastica negli edifici pubblici. L'acqua resti un bene comune' : Stop alle bottigliette d'acqua di plastica in uffici e palazzi pubblici. 'Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici': lo ha proposto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervenendo ...

Obesità infantile : Stop agli snack alle casse in GB - la nuova lotta al 'junk food' : Il governo britannico ha annunciato la sua nuova lotta contro gli snack ipercalorici messi in bella vista vicino alle casse dei supermercati. Si tratta di un vero e proprio divieto, inserito nel programma del ministro della salute, per cercare di arginare il problema, sempre più dilagante, dell'Obesità infantile nel Paese. Junk food: le nuove regole nei supermercati britannici In Gran Bretagna non sarà più possibile esporre gli snack calorici ...

Troppi bambini obesi - Stop alle vendite di snack e dolci alle casse dei supermercati : Addio agli snack in bella mostra davanti alle casse dei supermercati: in Gran Bretagna infatti dolciumi, caramelle e cioccolatini saranno vietati per arginare il fenomeno dell'obesità infantile nel Paese. ...

Ludopatia - Stop alle sale vlt in Italia : ROMA - "Lanciamo un appello al premier Giuseppe Conte: si batta con noi per eliminare progressivamente dall'Italia le pericolosissime videolottery che infestano le nostre città e gettano sul lastrico ...

Torino : sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici - Stop dalle 18 alle 22 : Torino: sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici, stop dalle 18 alle 22 Il personale di Gtt, l'azienda di trasporto urbano del capoluogo piemontese, si ferma per denunicare la "grave situazione dell'azienda". La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Cisl Reti e Uiltrasporti Parole chiave: ...

Roma - rivoluzione via del Corso : da luglio Stop alle auto private : L'idea, probabilmente, è venuta lo sCorso 30 marzo, Venerdì Santo, quando un Tir turco bucò impunemente la green zone allestita per le festività pasquali e arrivò a ridosso del Parlamento. Lì è anche ...

Grecia - Stop alla troika dopo 8 anni. Ok all'alleggerimento del debito : dopo circa otto ore di negoziato, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti che contiene, tra l'altro, misure per alleggerire il debito. Secondo quanto si apprende, i ministri dell'Eurozona hanno poi deciso che l'ultima tranche di prestiti sarà di 15 miliardi di euro.In base all'accordo, la Grecia può posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ...

L’appello di Tiziano Ferro su Facebook : “Stop alle torture e alla macellazione di cani in Cina. Fermiamo questa barbarie” : Tiziano Ferro, in un video pubblicato su Facebook, lancia un appello per dire basta all’uccisione di migliaia di cani che si verifica ogni anno, in Cina, in occasione del Festival di Yulin, che si celebra nel giorno del solstizio d’estate. “Chiediamo all’ambasciata cinese in Italia di fermare questa barbarie, perché la civiltà possa regnare”. Oggi, 21 giugno, c’è stato un presidio di protesta proprio di fronte ...

Salute - Coldiretti : “Stop agli antibiotici nelle stalle anche per import” : Occorre ora estendere coerentemente il divieto dell’uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati anche agli allevamenti da cui provengono le carni importate nell’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’esplicito divieto a livello Ue dell’uso preventivo di antibiotici nei mangimi medicati frutto di un accordo tra Europarlamento, Consiglio Ue e Commissione europea per frenare il fenomeno ...

Ufficiale - Fox Sports chiude : Stop alle trasmissioni in Italia dal 30 giugno : L’indiscrezione che era circolata nelle ultime ore è ora diventata tristemente realtà: Fox Sports Italia, visibile in esclusiva agli abbonati Sky al tasto 204, chiuderà in maniera definitiva il prossimo 30 giugno. Si tratta di una perdita non indifferente per tutti gli appassionati Italiani, che vedevano nella rete un vero punto di riferimento per seguire […] L'articolo Ufficiale, Fox Sports chiude: stop alle trasmissioni in Italia ...

Milan - udienza Uefa : ipotesi esclusione dalle coppe/ Nyon - indiscrezione shock : "due anni di Stop" : Milan, udienza Uefa a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i Milanesi farebbero ricorso al Tas. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:59:00 GMT)

Def - via libera alle Camere. Stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : ... volto a contrastare le sacche di poverta' presenti in Italia tramite interventi non assistenziali, bensi' tramite l'integrazione nel mercato del lavoro" ha detto ancora il ministro dell'Economia. "...