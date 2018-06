Stati generali economia Genova a ottobre

Lombardia : martedì a Milano gli Stati generali Innovazione e ricerca : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Medicina personalizzata, fabbrica intelligente, tecnologie per ridurre lo spreco alimentare e migliorare la qualità dell’ambiente, ma anche agricoltura 4.0, banda larga e domotica. Questi i temi dell'edizione 2018 degli Stati generali della ricerca e dell’Innovazione di

Al via Stati generali piccole imprese e professioni : ... primo tra tutti: l' analisi in materia di 'Fisco, regole del mercato e credito' che sarà propedeutica alla presentazione delle proposte per sostenere e rilanciare l'economia reale italiana. All'...

Al via Stati generali piccole imprese e professioni : "E' necessario -sottolinea Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa e promotore dell'evento- creare un equilibrio tra mondo delle scuola e mondo del lavoro; nello specifico, è necessaria un'...

Gli Stati generali del lavoro a Napoli : 'Subito un piano da tre miliardi di euro' : 'Le Regioni del Sud devono fare blocco e chiedere un piano del lavoro per i giovani da centinaia di migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione da tre miliardi, il 5% degli incentivi alle ...

Stati generali Salute mentale " Al Trasimeno un "arcipelago" di servizi : A 40 anni dalla Basaglia a Città della Pieve incontro tra esperti e operatori. Salierno , Csm Trasimeno, : "Fondamentale lavorare in rete" , UMWEB, - Città della Pieve, Dalla tessitura, alla vela, ...

Stati generali SPORT - PITTELLA : APPROCCIO POSITIVO PER INTERVENTI : visualizza articoli simili Close Cronaca TEDESCHI AFFASCINATI DAL 'VIAGGIO AL CUORE DELLA VITA' 7 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Piemonte - chiusa quinta tappa degli Stati generali del Turismo : ... individuati dagli operatori come più rappresentativi per l'area del Cuneese e analizzati nel corso degli incontri, figurano: il Turismo outdoor , dal cicloTurismo al trekking, , gli sport invernali, ...

SPORT : IL 4 GIUGNO GLI Stati generali IN BASILICATA : visualizza articoli simili Close Cronaca DIGITAL INNOVATION HUB: APPROVATO DAL MISE PROGETTO CONFAPI MT 4 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Crt - Stati generali per strategie futuro : ANSA, - TORINO, 18 MAG - Prendono il via gli Stati Generali della Fondazione Crt: una fase di discussione, lunga sei mesi e aperta al territorio, per rilanciare il ruolo di motore dello sviluppo del ...

Musica Semifinali piemontesi Stati generali del Rock Arezzo Wave Music Contest 2018 : Previsti come sempre stand e postazione mobile Radio Ohm , media partner in diretta streaming con interviste e una giuria dedicata per ciascun appuntamento del Contest, ospitato dai migliori club ...

Stati generali turismo; marini e paparelli : "innovazione - integrazione e trasversalità a sostegno del turismo umbro nella nuova ... : ... soprattutto rispetto al percorso da compiere in questo triennio, che per quanto ci riguarda conclude la legislatura regionale, per dare forza ad un settore che è centrale nell'economia dell'Umbria": ...

Ragusa - Stati generali del turismo : sinergia tra pubblico e privato per turisti : L'offerta turistica in provincia di Ragusa deve migliorare. Strategico il ruolo del Distretto turistico degli Iblei: sinergia tra pubblico e privato.

A Foligno gli "Stati generali del turismo Umbria' : Foligno "Stati generali del turismo dell'Umbria: verso il primo Masterplan triennale" è il tema dell'iniziativa che, promossa dall'assessorato regionale al turismo, si terrà venerdì 11 maggio a ...

turismo - l'11 maggio a foligno gli "Stati generali del turismo dell'umbria : verso il primo masterplan triennale" : Partecipano ai tavoli in qualità di rapporteur gli studenti del Corso di laurea in Economia del turismo- Questi i temi: 1, "I cammini e il turismo slow" - Coordina: S.E. Monsignor Paolo Giulietti - ...