Staminali | cerebrali contro sclerosi multipla | trattati 3 pazienti italiani

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Completato il trapianto di celluleumane sul primo gruppo diper una sperimentazione clinica di fase I sullasecondaria progressiva. Ad annunciarlo l’Associazione Revert Onlus e l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione celluledi Terni, l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo Swiss Institute for Regenerative Medicine e l’Ospedale cantonale di Lugano, oggi in Vaticano in occasione dell’Assemblea nazionale della Pontificia Accademia per la Vita. L’ultimo paziente affetto dasecondaria progressiva, dei tre che compongono il primo gruppo, è stato trattato lo scorso 13 giugno. Il trapianto realizzato sul primo campione è avvenuto attraverso l’iniezione di 5 milioni di cellulenel ventricolo laterale cerebrale, cavità del ...