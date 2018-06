Stadio Roma | interrogatorio Parnasi

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Calabrese (M5S) : Stadio Roma - si solo se legale : Roma – Pietro Calabrese, consigliere M5S Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulle parole dell’ex assessore Berdini (“La Raggi chieda scusa perché ha deluso un’intera città su Olimpiadi, Stadio e Lanzalone”) “Evidentemente Berdini è l’unico urbanista rimasto nel pianeta che ...

Stadio Roma : in cella manager Eurnova : ANSA, - Roma, 26 GIU - Restano in carcere i quattro manager della società Eurnova , Gruppo Parnasi, arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il tribunale del Riesame ha ...

Stadio della Roma - restano in carcere i manager di Euronova. Tribunale Riesame respige istanze di scarcerazione : No alla libertà. Il Tribunale del Riesame ha respinto le istanze di scarcerazione presentate dai difensori dei quattro manager della società del gruppo Parnasi, Eurnova, arrestati nell’ambito dell’inchiesta legata al progetto del nuovo Stadio della Roma. restano pertanto in carcere Gianluca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, collaboratori dell’imprenditore. La settimana scorsa la gip Maria Paola Tomaselli disposto i ...

Stadio Roma : il Riesame conferma carcere per 4 collaboratori Parnasi : Sono nove in tutto le persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta. Le accusate sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, traffico di influenze, frodi fiscali, finanziamenti ...

Stadio della Roma - Parnasi e i politici. Chi ha già vinto il campionato : di Giacomo Pautasso e Riccardo Orioles Luca Parnasi, classe 1977, è l’uomo dello Stadio della Roma, che dovrebbe (doveva?) sorgere nell’area di Tor di Valle, a sud della Capitale. Di questo progetto si parla, in forme diverse, dal 2011, quando la società di calcio Roma passa – auspice Unicredit – dalle mani della famiglia Sensi a quelle di una cordata di imprenditori americani che nominano Di Benedetto presidente (negli anni ...

