Sta per nascere ' Italy First' ? Secondo qualcuno Di Maio pensa ai dazi all' italiana

Piazza Affari : andamento rialziSta per Tenaris : Balza in avanti il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

I server di Fortnite saranno offline queSta mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 4.5 : Oggi è una giornata di novità per i numerosi giocatori del popolare Fortnite, verrà infatti pubblicato il nuovo aggiornamento 4.5 che porterà con sé alcune interessanti migliorie.Tuttavia, come al solito, ci sarà un periodo di manutenzione per i server, che andranno offline a partire dalle ore 10 proprio per l'arrivo dell'update.Come riportano i colleghi di VG247, dopo il periodo di manutenzione i giocatori potranno mettere le mani su alcune ...

La "tempeSta perfetta" dei populisti sui mercati finanziari : Immigrazione: Merkel assicura a Sanchez sostegno per Spagna, Italia e Grecia Madrid, 27 giu - (Agenzia Nova) - La Spagna svolgerà un ruolo centrale nella strategia sull’immigrazione che sarà messa a punto dal Consiglio europeo questa settimana. Lo ha assicurato – secondo quanto scrive oggi “EL Mun

Tecnologia - Stampa 3D : agenda fitta di incontri per introdurre le soluzioni Roboze nel mercato emiratino : Il mercato della stampa 3D dovrebbe raggiungere, entro il 2025, i 300 miliardi di dollari. La Tecnologia di stampa 3D si sta evolvendo sempre di più, aggiungendo nuove soluzioni ai bisogni più estremi delle industrie manifatturiere. Questa previsione non solo raccoglie consensi, giorno dopo giorno, a livello globale, ma attrae gli Stati più visionari a investire le proprie risorse per raggiungere, il più rapidamente possibile, i vantaggi ...

Paola Perego : «Io raccomandata? Non ho mai fatto Sanremo nonoStante mio marito» : L'aveva detto. La vicenda della chiusura del suo programma del sabato di Raiuno è stato un dramma, ma dopo tanto dolore Paola Perego ha trovato una grande forza che le ha permesso di vedere il lavoro ...

Cocaina 'in crema' dal Sud-America - arreState a Roma 9 persone : Roma, 27 giu. , askanews, E' di 9 arresti , 4 in carcere e 5 ai domiciliari, , con l'accusa di traffico internazionale di Cocaina, il bilancio di un'operazione svolta a Roma dai carabinieri , ...

"Studio 54" - serate tra inferno e paradiso per sentirsi una Star in mezzo alle Star : Era il posto giusto, nel momento giusto. Alla fine degli anni '70, mentre tramontava la guerra in Vietnam, gli americani erano stanchi di essere seri: volevano diventare frivoli e selvaggi. Lo Studio 54, un posto dove la discoteca sposava la depravazione, provvedeva a soddisfare il bisogno di follia e di glamour circolante nell'aria. Con Liza Minnelli, Andy Warhol, Bianca Jagger, Truman Capote impegnati a divertirsi nell'inferno-disco, insieme ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Vita nello spazio : caffè nero bollente per la Stazione Spaziale Internazionale : La miscela Death Wish Coffee decollerà il 29 giugno con CRS-15 Dragon di Space X, alla volta della Stazione Spaziale Internazionale: i pacchetti argentati di quello che è stato definito il caffè più forte al mondo saranno stipati sul cargo dei rifornimenti destinati agli astronauti e partiranno dalla rampa di lancio di Cape Canaveral per una esportazione in orbita terrestre bassa. Forte di una miscela che i produttori definiscono ricca del 200% ...

Nuovi orologi AOD e lockscreen per Samsung Galaxy : guida all’inStallazione : Sono tutti da provare i Nuovi orologi per AOD e lockscreen dei Samsung Galaxy, che offrono spunti di personalizzazione interessanti, specie per tutti quegli utenti ormai stanchi del look stantio dei modelli disponibili fino a questo momento. Per l'occasione, potrete avvalervi dell'applicazione 'ClockFace', di cui vi avevamo già parlato qui, ma che abbiamo pensato di approfondire con una piccola guida all'installazione, insieme ad una piccola ...

La Girandola - feSta di luce a Roma per San Pietro e Paolo : fuochi pirotecnici dal Pincio sulle musiche di Ravel : Il cielo di Roma si riempie di nuovi colori, fantasmagorici, spettacoli, di storia antica. Torna la Girandola , l'antica tradizione Romana dei fuochi d'artificio a tempo di musica, venerdì, in occasione delle celebrazioni dei Patroni di Roma, Pietro e Paolo. L'...

Pescia - rieletto l’ex sindaco arreStato per peculato : rischia il rinvio a giudizio. E in caso di condanna la sospensione : Una richiesta di rinvio a giudizio per peculato e traffico di influenze e il peso di un possibile processo che rischia di condizionare tutta l’azione amministrativa. Ma nonostante questo Oreste Giurlani, per circa un trentennio colonna portante del sistema rosso in Toscana e tra i fondatori del Pd, domenica è stato rieletto civica sindaco di Pescia, piccola cittadina di 20mila abitanti in provincia di Pistoia. È stato riconfermato con il 60% dei ...

Roma - poliziotti arreStati : il superman delle volanti stipendiato dalla criminalità : 'Ho salvato una persona, ma non mi sento un eroe. È il mio lavoro, lo sognavo sin da bambino'. Quel sogno era poi diventato la sua vita. Francesco Macaluso, 39 anni, agente del reparto volanti della ...