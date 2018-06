St Vincent a Milano per Masseduction il 27 giugno | ultimi biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) St.presentain un unico concerto in Italia, al Magnolia di.St.sarà in concerto in Italia oggi, mercoledì 27, per un unico concerto nella penisola in programma al Circolo Magnolia di Segrate (). La cantautrice presenterà il nuovo progetto discografico dal titolo, un debutto fortunato in top 10 nella classifica americana e in quella britannica.è co-prodotto da Jack Antonoff e vede la partecipazione di Kamasi Washington, Jenny Lewis, Greg Leisz, Mike Elizondo, Tuck & Patti e molti altri artisti internazionali.Anne Erin "Annie" Clark – è questo il nome reale di St.–, polistrumentista, cantautrice e compositrice statunitense è attesa in Italia per un live di presentazione del nuovo album nell’ambito dei 126 giorni consecutivi di concerti e party organizzati dal Circolo Magnolia nella ...