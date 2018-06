Sporting Lisbona | ufficiale l' esonero di Mihajlovic

Mihajlovic esonerato dopo una settimana/ Sporting Lisbona - quella volta che Prandelli lasciò la Roma... : Incredibile allo Sporting Lisbona: Sinisa Mihajlovic è stato esonerato ad una settimana dalla firma del contratto, caos totale in casa portoghese con il presidente De Carvalho destituito(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Clamoroso - fra Mihajlovic e Sporting Lisbona è già addio : A pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, risalente allo scorso 18 giugno, l'ex allenatore del Torino sta per essere licenziato

Sinisa Mihajlovic - Sporting Lisbona pronto a esonerarlo dopo appena una settimana : Una settimana: tanto è durata l’avventura di Sinisa Mihajlovic alla guida dello Sporting Lisbona. Il tecnico ex Torino ha firmato solo otto giorni fa un contratto di tre anni con il club della capitale, ma secondo il quotidiano portoghese Record, dopo la rimozione, votata a stragrande maggioranza, del presidente Bruno de Carvalho, anche il tecnico serbo sta per essere cacciato. Il nuovo comitato di gestione dello Sporting, guidato da Sousa ...

Sporting Lisbona - colpo di scena : Mihajlovic dice addio dopo una settimana? : Sporting Lisbona- colpo di scena in casa Sporting Lisbona. Come riportato da “Record“, Sinisa Mihajlovic potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona dopo un sola settimana di permanenza. Motivo? C Come riporta il quotidiano portoghese, Bruno de Carvalho, attuale presidente, sarebbe stato sfiduciato dal direttivo, il quale ha votato la sfiducia con la percentuale del 71%. FUTURO IN BILICO […] L'articolo Sporting Lisbona, colpo di ...

Mihajlovic esonerato dopo una settimana/ Sporting Lisbona - è record : caos totale in casa portoghese : Incredibile allo Sporting Lisbona: Sinisa Mihajlovic è stato esonerato ad una settimana dalla firma del contratto, caos totale in casa portoghese con il presidente De Carvalho destituito(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Inter - assalto a William Carvalho : offerto Joao Mario allo Sporting Lisbona (RUMORS) : Inter sempre molto attiva in questa sessione di mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo la partenza di Rafinha Alcantara, tornato al Barcellona dopo i sei mesi in prestito a Milano, il tecnico nerazzurro ha chiesto un altro centrocampista. Viste le difficolta' riscontrate ad arrivare al centrocampista belga del Tottenham Moussa Dembélé, che sembra preferire il trasferimento in Cina, l'obiettivo numero ...

Viviano dalla Samp allo Sporting Lisbona : ANSA, - GENOVA, 22 GIU - Emiliano Viviano è il nuovo portiere dello Sporting Lisbona. Il club portoghese ha ufficializzato l'acquisto dalla Sampdoria per 2 milioni e il portiere ha firmato per due ...

Mihajlovic-Sporting Lisbona - ufficiale : è il nuovo tecnico : A Sporting Clube de Portugal ? Futebol, SAD chegou a acordo com o treinador Sinisa Mihajlovic para as próximas três épocas desportivas. Sabe mais ? https://t.co/ngncQpnPvx pic.twitter.com/WEhFjYzZUs - ...

Mihajlovic verso lo Sporting Lisbona : Sinisa Mihajlovic è a un passo dallo Sporting Lisbona. L’ex tecnico del Torino, secondo quanto riporta il quotidiano ‘A Bola’, si trova nella capitale portoghese dove sta incontrando il d.g. biancoverde, Augusto Inacio, per definire i dettagli del contratto che lo legherà per tre anni al club lusitano. Il serbo è il maggior indiziato per sostituire Jorge Jesus, che dopo aver rescisso il contratto con lo Sporting in seguito alle ...

Sporting Lisbona - rescissione per sei giocatori : opportunità di mercato per le italiane? : I primi due, così come Bruno Fernandes, saranno protagonisti alla Coppa del Mondo in Russia ma non avranno certo bisogno della vetrina Mondiale per mettere in mostra il loro valore. Da anni infatti ...

Sporting Lisbona - sei calciatori rescindono il contratto dopo l'aggressione : Fuga di giocatori da Lisbona e dallo Sporting. Un mese dopo l'aggressione con minacce da parte di alcuni tifosi nel centro sportivo del club, diversi calciatori hanno dato mandato ai propri avvocati ...

Sporting Lisbona : fuga dopo aggressione : ANSA, - ROMA, 12 GIU - fuga di giocatori da Lisbona e dallo Sporting. Un mese dopo l'aggressione con minacce da parte di alcuni tifosi nel centro sportivo del club, diversi calciatori hanno dato ...

Sporting Lisbona - sei giocatori chiedono la rescissione : Sei calciatori biancoverdi hanno dato mandato ai propri avvocati di rescindere il contratto con il club dopo l'aggressione subita un mese fa da parte dei tifosi. L'articolo Sporting Lisbona, sei giocatori chiedono la rescissione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sporting Lisbona - scontro con gli ultras : in 6 chiedono la rescissione : Tempi duri per lo Sporting Lisbona costretto ad affrontare una ‘emigrazione’ di giocatori dopo l’episodio dell’assalto avvenuto il 15 maggio nel ritiro di Alcochete quando un centinaio di ultras incappucciati hanno aggredito tra gli altri William Carvalho, Rui Patricio e Bas Dost, episodio che ha fatto scattare la ‘giusta causa’ per la rescissione del contratto. Sono 6 i calciatori che ad oggi hanno preparato le valigie, l’ultimo in ordine di ...