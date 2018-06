Spiagge accessibili | Bagno Egisto 38 a Viserba di Rimini

fondazioneserono

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La Fondazione Cesare Serono continua la sua mappatura multimediale die vi porta al38 adi.  Alessandro Bologna, il titolare, è la terza generazione di bagnini che si occupa dello stabilimento. Incominciò suo nonnonel lontano 1931, e da sempre ilha avuto uno spirito aperto a tutti. E’ per questo che hanno investito sull’tà creando un’area inclusiva. Ci sono carrozzine per il mare, camminamenti laterali fino all’ombrellone, cabine spogliatoio e doccia calda privata con gettoniera, lettini d’alluminio più rialzati ed un personale sempre più specializzato a loro completa disposizione. “Quello che fa la differenza alè l’accoglienza che noi mettiamo tutti i gironi in tanti piccoli gesti ai nostri ospiti”, ci dice Alessandro. Provare per credere. Simon Basten Video: Marco Marcotulli