Speak SMART VIOLET | il sound dell’estate

La rivoluzione degli smart Speakers : Il 2018 è probabilmente destinato ad essere l’anno più rivoluzionario dal punto di vista della comunicazione, almeno fino ad ora. Lo sviluppo di nuovi mercati come il Sud-est asiatico, il Medio Oriente e l’America Latina hanno permesso la promozione di nuove tecnologie potrebbero causare un enorme cambiamento nel modo in cui le aziende commercializzano i loro beni online. Tra le tendenze del momento, una delle più rilevanti è ...

MySound presenta le nuove cuffie Speak SMART Violet : nuove cuffie Speak Smart Violet! Leggere, compatte, ripiegabili, e con il colore moda 2018: le Speak Smart Violet sono le cuffie ideali da portare in vacanza! Forma compatta, suono pulito, colore di tendenza e un prezzo accessibile: ecco le caratteristiche che descrivono le nuove cuffie Speak Smart Violet di MySound, le compagne ideali per la tua estate! Si tratta di cuffie stereo con microfono dall’intelligente forma salva spazio: grazie ...

Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe avere una fotocamera e un display : Stando ad alcuni brevetti risalenti allo scorso novembre, Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe contare anche su un display che ruota e su una fotocamera L'articolo Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe avere una fotocamera e un display proviene da TuttoAndroid.

Vendite : boom degli smart Speaker - sorpassati gli smartwatch : (Foto: Amazon, Google, Apple) Per anni, pensando al futuro, ci siamo immaginati accompagnati dagli smartwatch, computer indossabili che nelle nostre fantasie più sfrenate ci avrebbero liberati dalla schiavitù del telefono e proiettati chissà dove. La realtà però al momento è diversa: la sempre più bistrattata categoria di gadget sta ancora aspettando un miracolo che la renda finalmente appetibile per il grande pubblico (qualche speranza arriva ...

Ecco l’elenco dei migliori produttori di smart Speaker del momento : Gli smart speaker continuano a essere il prodotto tecnologico consumer in più rapida crescita al mondo: su base annua nel primo trimestre del 2018 si è visto un incremento pari al 210%, ovvero una distribuzione di 9 milioni di unità. Canalys ha condotto una ricerca per capire quale azienda fosse la più apprezzata sul mercato, ed Ecco a voi il risultato! L'articolo Ecco l’elenco dei migliori produttori di smart speaker del momento proviene ...

Trasforma il vecchio smartphone Android in uno Speaker con Google Assistant : Sei interessato agli speaker con assistenti virtuali come HomePod di Apple oppure Google Home senza dimenticare quelli di Amazon con Alexa, ma hai poco budget e non vuoi portarti in casa ulteriori dispositivi? Allora apri il cassetto dove riposa il tuo vecchio Android e dedica qualche minuto per creartene uno da te, sfruttando l’assistente virtuale Google Assistant. I vecchi smartphone sono una risorsa spesso abbandonata a se stessa: non ...

Samsung e Motorola brevettano Speaker - smartwatch e smartphone pieghevoli : La corsa a chi brevetta un prodotto per primo è sempre aperta e aziende come Samsung e Motorola non rallentano di certo in questo settore. Ecco gli ultimi brevetti depositati delle case! L'articolo Samsung e Motorola brevettano speaker, smartwatch e smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Microsoft lancerà un nuovo smart Speaker con Cortana? : Cortana è un’ottimo assistente vocale che, soprattutto in ambito aziendale, è molto utilizzato. Il suo unico problema risiede tuttavia negli smart speaker. Attualmente, infatti, Cortana è supportata solo ed esclusivamente dall’Invoke prodotto dalla società Harman Kardon il quale, pur avendo un’elevata qualità audio e costruttiva, possiede comunque un prezzo non proprio competitivo e la sua disponibilità risulta essere limitata ...

Microsoft lancerà un nuovo smart Speaker con Cortana? : Cortana è un’ottimo assistente vocale che, soprattutto in ambito aziendale, è molto utilizzato. Il suo unico problema risiede tuttavia negli smart speaker. Attualmente, infatti, Cortana è supportata solo ed esclusivamente dall’Invoke prodotto dalla società Harman Kardon il quale, pur avendo un’elevata qualità audio e costruttiva, possiede comunque un prezzo non proprio competitivo e la sua disponibilità risulta essere limitata ...

Facebook ha ancora in progetto di lanciare propri smart Speaker con l’assistente M : Stando a quanto riportato da CNBC, il team di Facebook non ha rinunciato ai propri piani sugli altoparlanti smart ma si sta solo riorganizzando un po' L'articolo Facebook ha ancora in progetto di lanciare propri smart speaker con l’assistente M proviene da TuttoAndroid.