Spazio | Spaceflight e Virgin Orbit | nuovo contratto per una futura missione congiunta

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La moderna esplorazione spaziale vede un legame sempre più stretto tra pubblico e privato, con accordi specifici che a partire dal settore commerciale si stanno progressivamente estendendo a quello tecnico-scientifico. Al tempo stesso, si rinsalda la rete dei principali protagonisti delloprivato. È il caso ad esempio delle aziende spaziali, che hanno firmato unper una. L’accordo – riporta Global Science – prevede chemetterà a disposizione diil suo sistema di lancio LauncherOne nel 2019, per il trasporto di piccoli satelliti. Si tratta di un sistema leggero basato su un aereo madre che trasporterà il razzo a un’altitudine di circa 10.000 metri, per poi effettuare da lì il lancio nelloha in programma il primo decollo con il suo lanciatoreale ...