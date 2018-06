Spazio | saluti da Marte | le straordinarie foto scattate da Cassis

notizie.tiscali

: #kinesi conclude così il suo Giugno a “Lo Spazio” Aperto: saluti, un Brindisi anche per festeggiare nuove avventure… - lospazioBT : #kinesi conclude così il suo Giugno a “Lo Spazio” Aperto: saluti, un Brindisi anche per festeggiare nuove avventure… - antonio08623326 : @repubblica Mi fate i conti di quanto ancora è diminuito il PD,con o senza impegno di Renzi!!?? I miei dati raccolt… - miciorol : @Fabio_Galletti @claudiocerasa Il suo comportamento sul suo caso specifico le fa onore. Ma la domanda rimane: color… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma , askanews, - Quelle che state vedendo sono leimmagini stereoscopiche in 3D del suolo didallo strumento "made in Italy", Colour and Stereo Surface Imaging ...