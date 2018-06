Spazio | l’intruso del Sistema Solare sarebbe una cometa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Oumuamua, l’intruso delarrivato da un altroplanetario, in realtà nonun asteroide, ma una. Lo spiegano sulla rivista Nature il gruppo di ricercatori coordinati, dall’italiano Marco Micheli del Neo Coordination Centre dell’Esa (Agenzia spaziale europea). Visto per la prima volta lo scorso 19 ottobre dall’osservatorio Haleakala delle Hawaii, ‘Oumuamua è stato all’inizio classificato come unaper la sua traiettoria, poi come un asteroide, visto che sembrava privo della coda e del materiale tipico delle comete, e infine come il primo di una nuova classe di oggetti, gli ‘oggetti interstellari’. Adesso, attraverso una deduzione indiretta, i ricercatori sono tornati a confermare la prima ipotesi, su cui propendevano anche altri gruppi di studio, come quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche ...