Sony Xperia XZ2 Premium | preordine il 9 luglio | disponibilità dal 30 ma che prezzo!

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo, e da ASUS ZenFone 3 (ZE552KL). L'articolo Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 proviene da TuttoAndroid.

Novità per Sony Xperia XZ3 - Galaxy Note 9 - Gear S4 e Galaxy Tab Advanced 2 : Giornata ricca di Novità per i presunti Sony Xperia XZ3, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Gear S4 e Samsung Galaxy Tab Advanced 2: andiamo a scoprire nuovi possibili dettagli su design, specifiche e accessori. L'articolo Novità per Sony Xperia XZ3, Galaxy Note 9, Gear S4 e Galaxy Tab Advanced 2 proviene da TuttoAndroid.

Ammessi problemi ai display di Sony Xperia XZ1 e XZ2 : cause e spiegazioni : Non se la stanno passando bene alcuni esemplari di Sony Xperia XZ1 (per lo più Compact) e XZ2 (standard e Compact), improvvisamente colpiti da alcuni problemi al display, di cui molto si sta parlando in questi giorni su Reddit, così come sul forum di assistenza ufficiale del colosso nipponico. Pungolata da un sito tedesco, la multinazionale ha candidamente ammesso la possibilità che alcuni dei modelli sopra citati soffrano di un disturbo ...

Sony Xperia XZ2 Premium : primi sample fotografici e colorazione Chrome Gold : Torniamo a parlare del prossimo Sony Xperia XZ2 Premium, quello che sarà il primo smartphone di casa Sony equipaggiato con una doppia fotocamera. […] L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium: primi sample fotografici e colorazione Chrome Gold proviene da TuttoAndroid.

Sony conferma i problemi al display per Xperia XZ1 e XZ2 : Dopo alcuni post di lamentele su Reddit e sul forum ufficiale Sony, la casa nipponica ha confermato ad un sito tedesco che alcuni […] L'articolo Sony conferma i problemi al display per Xperia XZ1 e XZ2 proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Pro - Sony Xperia X - XZ - XZs - X Compact e X Performance : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance proviene da TuttoAndroid.

Sentite un po’ AnTuTu : lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! : AnTuTu ha stilato l'ennesima classifica in cui figurano gli smartphone più apprezzati di maggio 2018 su scala globale: primo, a sorpresa, Xperia XZ Premium L'articolo Sentite un po’ AnTuTu: lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Nokia X6 - Honor View 10 - Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact : Oggi pioggia di aggiornamenti per Nokia X6, Honor View 10, Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ci sono cose davvero interessanti... L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Nokia X6, Honor View 10, Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact proviene da TuttoAndroid.

Alla scoperta del Sony Xperia XZ3 : foto con elementi design - specifiche quasi complete : Si riprende a parlare del Sony Xperia XZ3, in presentazione entro la fine del 2018 (probabile possa essere annunciato già a margine dell'IFA di Berlino), e spalleggiato dall'altro top di gamma, l'Xperia XZ2 Premium. Il produttore nipponico sembra avere tutte le intenzioni di portare avanti la tradizione che vede in rampa di lancio due flagship l'anno, che nel 2018 si sublima con questo chiacchieratissimo prodotto, di cui ormai si tendono ad ...

Prime foto per Sony Xperia XZ3 : doppia fotocamera e design invariato : Dopo le Prime indiscrezioni sulla possibile scheda tecnica di Sony Xperia XZ3, spuntano le Prime immagini “leaked” del nuovo device della casa nipponica. […] L'articolo Prime foto per Sony Xperia XZ3: doppia fotocamera e design invariato proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare degli smartphone Xperia bezel-less in futuro : Sony ha recentemente riconosciuto, nel corso di un'intervista, la possibilità di lanciare in futuro degli smartphone Xperia contraddistinti da un design bezel-less. Sony è probabilmente uno dei produttori di dispositivi Android più testardi e meno inclini agli stravolgimenti, quando si tratta del design dei propri dispositivi, tuttavia potrebbero esserci dei cambiamenti in vista. L'articolo Sony potrebbe lanciare degli smartphone Xperia ...

L’ecosistema Sony perde un altro pezzo : fine della corsa per il launcher Xperia Home : L’interfaccia Sony perde un altro pezzo. L’addio ravvicinato prima a Xperia Meteo e adesso a Xperia Home lascia un retrogusto leggermente amaro per […] L'articolo L’ecosistema Sony perde un altro pezzo: fine della corsa per il launcher Xperia Home proviene da TuttoAndroid.

Sulla scia di Google - Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 : Google ha rilasciato rapidamente la seconda Beta di Android P, e Sony non ha tergiversato nell'adattarla al suo Xperia XZ2. Numerosi i problemi risolti L'articolo Sulla scia di Google, Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 proviene da TuttoAndroid.