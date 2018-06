Sono sul lastrico Da oggi mi chiamo Aaron Noele | Eleonora è morta | l' ho uccisa

Agcom al governo : ok al piano-frequenze ma ci Sono criticità sull'attuazione della legge di bilancio : L'Agcom ha approvato il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze , Pnaf 2018, , secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018. Il Piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in ...

Pechino - Brigliadori rompe il silenzio : "Sono sul lastrico. Nadia Toffa? Il mio era messaggio d'amore" : "Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul...

«L'intruso non e`...» - il post di Carolyn Smith sul tumore : quali Sono le sue condizioni di salute : FUNWEEK.IT - Protagonista della prima puntata del nuovo show in seconda serata di Paola Perego, 'Non disturbare', Carolyn Smith ha raccontato alla conduttrice delle condizioni del tumore, della paura ...

Le previsioni sul global warming fatte trent'anni fa - si Sono poi avverate? : Roma. Il 23 giugno del 1988, lo scienziato della Nasa James Hansen tenne una drammatica testimonianza davanti alla commissione Energie e Risorse naturali del Senato americano. Quel giorno la ...

Le previsioni sul global warming fatte trent’anni fa - si Sono poi avverate? : Roma. Il 23 giugno del 1988, lo scienziato della Nasa James Hansen tenne una drammatica testimonianza davanti alla commissione Energie e Risorse naturali del Senato americano. Quel giorno la temperatura aveva toccato i 98 gradi Fahrenheit, un record per quell’inizio estate. Erano giorni di caldo ecc

Fisco : Sono in arrivo i controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi modificate : L'amministrazione finanziaria con proprio provvedimento del 25 giugno 2018 ha approvato i criteri di verifica a cui sottoporre la dichiarazione dei redditi dei contribuenti per valutarne la coerenza con i dati stessi e con le dichiarazioni degli anni passati. Questi controlli preventivi sulle dichiarazioni potrebbero portare a delle richieste di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, come fa notare la rivista specializzata online ...

Roma - il dossier sulle droghe : quadruplicano i consumatori in 2 anni : Sono giovanissimi : sono sempre di più i giovani che consumano regolarmente droghe, 8 su 10 cannabinoidi, cocaina ed eroina il resto. E sono sempre di più, il 40 per cento, che ha cominciato a farne uso negli ultimi due ...

[L'analisi] Ecco perché i 10 punti del governo Conte sull'immigrazione Sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...

Inter - Nainggolan firma fino al 2022 'Sono contento'. Spalletti 'Ora grandi risultati' : MILANO - 'Sono contento', queste le prime parole di Radja Nainggolan dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022. Domani è attesa l'ufficialità dell'operazione. L'alieno come lo ...

E adesso Sono… “Razzi vostri” - l’ex senatore sbarca sul Nove con Saverio Raimondo per l’almanacco del giorno : Arriva sul Nove di Discovery Italia l’appuntamento quotidiano con protagonista l’ex senatore della Repubblica Antonio Razzi, affiancato da uno spin doctor d’eccezione, Saverio Raimondo: “Razzi vostri” (produzione Videa per Discovery Italia), in prima tv dal 25 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 21:20. Ultimo baluardo dei sacri valori nazionalpopolari, ex deputato e poi senatore, più per necessità che per vocazione, Antonio Razzi ci porterà a ...

Svolta storica per l’Arabia Saudita - le donne posSono guidare! L’omaggio della F1 : Aseel Al Hama in pista sulla Renault [GALLERY] : Le donne possono guidare anche in Arabia Saudita: la F1 ha voluto omaggiare il nuovo decreto permettendo ad Aseel Al Hama di guidare una Renault prima del GP di Francia Dalla mezzanotte dle 24 giugno, anche in Arabia Saudita è stato concesso alle donne il diritto di guidare. Allo scoccare delle 00.00 infatti, è caduto il divieto che rendeva il KSA l’unico stato al mondo ad impedire alle donne di poter guidare un mezzo. Fino ad oggi infatti, le ...

Alice Merton al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle note di 'No roots' : 'I fan italiani Sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

Alice Mertono al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle note di 'No roots' : 'I fan italiani Sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

Maddalena Corvaglia a cuore aperto sulla Canalis : "E' tutto - mi Sono trasferita a Los Angeles per lei" : Si sono conosciute a "Striscia la notizia" nel 1999, condiviso il bancone del famoso tg satirico per 4 anni e tra uno stacchetto e l'altro sono diventate inseparabili. Amiche per la pelle...