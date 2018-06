Smog : assessore veneto - su emissioni meno slogan e più interventi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’ultimo biennio sono stati previsti contributi per la rottamazione dei veicoli inquinanti e la loro sostituzione con auto a basso impatto ambientale. Tra i tanti incentivi, è stato approvato anche un bando dedicato alla rottamazione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa, tecnologicamente non in linea con gli standard europei. Inoltre ha iniziato il suo iter in ...

Smog : assessore veneto - su emissioni meno slogan e più interventi : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Per abbattere drasticamente le emissioni in atmosfera bisogna puntare ad un accordo tra Unione Europea, Governo, Regioni e Comuni e poter contare su risorse adeguate. Servono a poco le giornate di blocco del traffico se non ci sono incentivi per sostituire le auto inquinanti. Gli interventi per mettersi a posto la coscienza trovano il tempo che trovano”. Lo ha detto l’assessore allo ...

Smog : assessore veneto - su emissioni meno slogan e più interventi (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’ultimo biennio sono stati previsti contributi per la rottamazione dei veicoli inquinanti e la loro sostituzione con auto a basso impatto ambientale. Tra i tanti incentivi, è stato approvato anche un bando dedicato alla rottamazione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa, tecnologicamente non in linea con gli standard europei. Inoltre ha iniziato il suo iter in ...

Smog : assessore veneto - livelli di Pm10 in calo del 40 p.c. : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) – In merito al deferimento dell’Italia alla Corte europea di giustizia per lo Smog, l’assessore all’ambiente della Regione del veneto Gianpaolo Bottacin ribadisce che, “per quanto riguarda la situazione dell’aria, i livelli degli inquinanti, a partire dal Pm10, negli ultimi dieci anni sono calati del 40% grazie agli interventi messi in campo”. ‘Con le limitate risorse a ...