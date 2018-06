Blastingnews

: 'Slender Man' di Sylvain White al cinema il 6 settembre 2018 - 69conigli : 'Slender Man' di Sylvain White al cinema il 6 settembre 2018 - AlbertMate05 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Arrivera' alalla fine dell'estateMan, la creatura surreale inventata da Eric Knudsen, postata sul web e diventata poi virale. Il personaggio, dopo essere diventato un videogioco, sbarca ora nel mondo sul grande schermo con il film diretto da. Il cast del film è composto da Joey King, Javier Botet, Annalise Basso, Julia Goldani Telles, Kevin Chapman, Michael Relley Burke e Jessica Blank. Il regista francese è conosciuto soprattutto per The Losers, e in to si è dedicato principalmente alle serie TV. Più noto nelè invece lo scenografo, David Birke, premiato in diverse occasioni per Elle di Paul Verhoeven. Il film è distribuito in Italia da Warner Bros VIDEO, e uscira' nelle sale italiane il 6. La trama del film Siamo nel Massachussets, in una piccola cittadina. Qui, cinque amiche Wren, Piper, Hallie, Chloe e Lizzie, forse ...