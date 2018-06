Sky Calcio Sul Digitale Terrestre A 15 euro Al Mese

Diritti tv - P.S. Berlusconi : «Parliamo con Sky e Perform per il calcio su Premium» : Pier Silvio Berlusconi - amministratore delegato di Mediaset - ha parlato degli obiettivi del Biscione per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A. L'articolo Diritti tv, P.S. Berlusconi: «Parliamo con Sky e Perform per il calcio su Premium» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky lancia il pacchetto calcio per il digitale terrestre : La pay TV ha inserito anche il pacchetto Sky calcio nella propria offerta sul digitale terrestre, che si aggiunge così ai ai pacchetti Sky TV e Sky Sport.

Mediaset Premium si riprende il Calcio grazie a Sky. Ecco le ultime novità : Mediaset Premium avrà anche il Calcio nelle stagione 2018-2019. grazie a SKY potrebbe avere sia la Serie A Italiana che la Champions League Mediaset Premium avrà anche il Calcio ufficialmente Mediaset Premium è in netta difficoltà, e dopo aver perso i diritti per la Champions League e la Serie A e con la maggior parte […]

Ilaria D'Amico : addio a Sky Calcio Show?/ Dopo 13 anni la conduttrice potrebbe lasciare : pronta Diletta Leotta : Ilaria D'Amico: addio a Sky Calcio Show? Dopo 13 anni la conduttrice potrebbe lasciare: pronta Diletta Leotta. La compagna di Gigi Buffon potrebbe abdicare in favore delle nuove leve

Now TV di Sky - torna la Serie A : il grande calcio a portata di Stick : Il grande calcio su Now Tv, 266 partite in diretta ed il tutto a portata di Stick. Lo sport è sempre stato uno dei punti di forza proposti agli utenti Sky e l'offerta relativa al campionato di Serie A 2018/2019 che aprirà i battenti il prossimo 19 agosto è certamente allettante. Per ogni giornata, relativamente al triennio 2018/2021, saranno disponibili su Now TV di Sky (oltre che via satellite, sul digitale terrestre ed in mobilità su Sky Go) 7 ...

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avra' inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmettera' in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sara' ...

Diritti tv : i tre pacchetti del calcio assegnati a Sky e Perform per 973 milioni : MILANO - Sky e Perform si sono aggiudicati i Diritti televisivi per il periodo 2018/2021. Lo ha rivelato il presidente del Genoa Enrico Preziosi uscendo dalla sede della Lega Serie A di via Rosellini. ...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...

Sky su digitale terrestre parte oggi. Conviene abbonarsi? Calcio e Sky Go le incognite : Il palinsesto offrirà il meglio delle serie TV, il meglio degli spettacoli e il meglio dello sport, ma molti si chiedono se ha senso abbonarsi o è meglio un'altra offerta Sky, magari quella ...

Al via su Sky "Calciomercato – L'originale" : appuntamento da stasera alle 23 : Torna il celebre programma Sky che consente di essere aggiornati sulle ultime trattative di questa sessione di calciomercato

Sky Sport - torna Calciomercato - L'Originale ogni sera in uno studio stile western : Non solo spiaggia e mare, sarà un’estate all’insegna del Calciomercato: torna “Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione di Sky Sport che racconta in maniera ironica, innovativa e professionale tutti i duelli di mercato. Dal 4 giugno al 21 luglio, e poi ancora dal 13 al 17 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 (con “Anteprima Calciomercato” ...

Sky - sarà un Calciomercato in stile western. Alessandro Bonan : "Non penso a Mondiali e concorrenza. I social? Vengono usati anche troppo" : Originali e differenti. Il Calciomercato di Sky riapre i battenti e si tuffa nell’universo western. Mai uguale agli altri e mai uguale a se stesso, il programma di Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio riparte lunedì 4 giugno (fino al 21 luglio, poi di nuovo dal 13 agosto), per una nuova edizione che tenterà ancora una volta di distinguersi per linguaggio e stile.sarà un’edizione accorciata, con la chiusura delle trattative fissata per il ...