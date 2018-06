Sindaco Domodossola | “Separare bimbi da migranti durante vaccini”

sportfair

: Domodossola, il sindaco all’Asl: “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei migranti. Portano malattie” - fattoquotidiano : Domodossola, il sindaco all’Asl: “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei migranti. Portano malattie” - conterossonet : RT @fattoquotidiano: Domodossola, il sindaco all’Asl: “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei migranti. Portano malattie” https://… - Keynesblog : RT @Arturo_Scotto: 'D come Domodossola'. Indimenticabile questo ritornello pronunciato da Mike Bongiorno nei suoi famosi telequiz. Fece epo… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu.(AdnKronos) – Separare i bambini daile vaccinazioni all’Asl. Dopo la , ildiLucio Pizzi lancia una nuova proposta suipresenti in città per evitare l'”uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini”. “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinatirichiedenti protezione internazionale e bambini in tenerissima età – scrive Pizzi in una lettera indirizzata all’azienda sanitaria locale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola – Purtroppo sappiamo che inon hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività, anzi sono spesso portatori di malattie contagiose”. “La situazione desta ancor più preoccupazione – aggiunge – perché i bambini in tenerissima ...