Simona Ventura dalla Perego a 19 anni ho abortito

Simona Ventura : ecco perchè ho sposato Stefano Bettarini! : Simona Ventura in un’intervista svela un particolare della sua vita matrimoniale che nessuno finora conosceva. La conduttrice senza filtri parla del suo matrimonio con Stefano Bettarini e le sue affermazioni vi lasceranno senza parole! Provare per credere! Simona Ventura ha da poco terminato la sua esperienza in qualità di giudice popolare ad “Amici”. Ed è proprio nel talent show che la conduttrice ha avuto una discussione al ...

Simona Ventura : “L’aborto è una ferita aperta. All’Isola dei Famosi mi sono sentita umiliata” : Simona Ventura si confessa in una lunga intervista televisiva, fra il dolore dell’aborto e l’umiliazione subita all’Isola dei Famosi. Forte e sincera, ma anche incredibilmente fragile, Super Simo – così come l’hanno ribattezzata i fan – si è raccontata a cuore aperto nel corso del programma Non Disturbare condotto da Paola Perego. Fra i temi affrontati l’Isola dei Famosi e quel ritorno nel reality, da ...

Non Disturbare - diretta prima puntata : Paola Perego intervista Simona Ventura e Carolyn Smith : Paola Perego torna su Rai 1 per un ciclo di interviste al femminile realizzate in un albergo: un luogo di passaggio, di incontri talvolta casuali, un 'non luogo' dove ci si può sentire più liberi e lontani dai legacci del quotidiano e magari confidarsi meglio, soprattutto se a letto. Location e filosofia del programma 'convergono' in Non Disturbare, in onda alle 23.50 sull'ammiraglia Rai da questa sera, lunedì 25 giugno. E come vuole la ...