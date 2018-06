Sicurezza | in Italia meno reati | ma cresce la paura

Sicurezza - il 39% italiani vuole un’arma da fuoco in casa per difendersi : Secondo il nuovo rapporto Censis, il 39% degli italiani giudica positivamente il possesso in casa di un'arma da fuoco. Per Matteo Salvini la priorità del governo è rispondere a questo bisogno di Sicurezza, attraverso "una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene nelle proprie case".Continua a leggere

Sicurezza fai da te : 4 italiani su 10 vogliono la 'pistola facile' : 'Cresce la voglia di 'Sicurezza fai da tè': il 39% degli italiani è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto ...

Sicurezza - Censis : voglia di ‘pistola-facile’/ 4 italiani su 10 vorrebbero un porto d’armi più semplice : Sicurezza, Censis: voglia di ‘pistola-facile’: 4 italiani su 10 vorrebbero un porto d’armi più semplice. In Italia vi sono 4.5 milioni di famiglie con un'arma in casa(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Censis : il 39% degli italiani dice sì alla Sicurezza fai da te - 4 su dieci vuole "pistola facile" per la Sicurezza : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Sicurezza - il Censis : "Pistola facile - la vogliono 4 italiani su 10" : Rapporto FederSicurezza: il 39% degli italiani è favorevole a criteri meno rigidi per la concessione del porto d'armi. Milano, Rimini, Bologna, Torino e Prato ai primi posti per incidenza di reati in ...

Censis : il 39% degli italiani dice sì alla Sicurezza fai da te - uno su 4 vuole "pistola facile" per la Sicurezza : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Sicurezza fai da te : 4 italiani su 10 vogliono la 'pistola facile' : 'Cresce la voglia di 'Sicurezza fai da tè': il 39% degli italiani è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto ...

Onesti Presidente Trenitalia - il meglio del comfort e della Sicurezza per il nostro passeggero : E' stato presentato alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento Alstom di Savigliano, il primo esemplare del treno Pop di Trenitalia , Gruppo FS, . A luglio inizierà i primi test sui binari per ...

Italia-Israele : sempre più progetti comuni in cyberSicurezza : ANSAmed, - TEL AVIV, 22 GIU - Italia e Israele stanno collaborando sempre di più nel settore della cyber sicurezza: lo ha indicato il seminario organizzato dall'Ambasciata italiana e dalla Tel Aviv ...

Sicurezza : 1 italiano su 3 pensa di vivere in zona a rischio : Dai dati Istat emerge anche che il 36,6% delle donne non esce di sera per paura - L'Istat fotografa il senso di inSicurezza degli italiani. Nel periodo 2015-2016, 1 italiano su 3 si dice convinto di ...

Milano - «Radio Italia Live 2018» in piazza Duomo : chi canta - le regole per la Sicurezza e tutto quello che c'è da sapere : Da Gianni Morandi ai Maneskin, rivelazione dell'ultimo «X Factor», passando da Elisa, Giusy Ferreri, J-Ax, Fedez e il super ospite Mika. piazza Duomo si prepara ad accogliere i 21 artisti del «Radio ...

Ospiti e scaletta di Radio Italia Live Il Concerto a Milano il 16 giugno - info Sicurezza e orari metro per Piazza Duomo : Radio Italia Live Il Concerto a Milano si terrà stasera, sabato 16 giugno, dalle ore 19.00 in Piazza Duomo raggiungibile attraverso la metropolitana linee M1 e M3. La scaletta di Radio Italia Live spazia dal pop al rap passando per un rappresentante della musica internazionale: Mika. Aprono la serata i rapper Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali prima di lasciare il palco a Le Vibrazioni, Thomas e Annalisa. Il Concerto continua ...

Italia Loves Sicurezza passa il testimone ai suoi Ambasciatori. Scotti : "Rivoluzione culturale" : Giornata conclusiva per Italia Loves Sicurezza , il movimento di persone e imprenditori che ha preso atto dell'importanza di questa tematica per il quotidiano e la qualità della vita. Oggi si è tenuto ...

Italia Loves Sicurezza passa il testimone agli Ambasciatori della Sicurezza : Giornata conclusiva per Italia Loves sicurezza , il movimento di persone e imprenditori che ha preso atto dell'importanza di questa tematica per il quotidiano e la qualità della vita. Oggi si è tenuto ...