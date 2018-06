Sì | viaggiare

SuperAtac - per viaggiare informati : SuperAtac, per viaggiare informati Una mappa integrata che in un solo colpo d’occhio rappresenta l’intera rete ferroviaria urbana sia di superficie che sotterranea di Roma: nasce il sito www.SuperAtac.com , che tra le altre cose, segnala anche tutte le linee notturne, sempre interconnesse tra di loro Parole ...

Trenitalia e Alstom a Savigliano : "Ecco il primo Pop - cambierà in meglio il nostro modo di viaggiare" : Il primo treno "Pop" di Trenitalia prodotto da Alstom è stato mostrato oggi , 26 giugno, alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento di Savigliano, in provincia di Cuneo. A luglio inizierà i ...

Nugo - l'app per viaggiare (senza auto) con un solo click : Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. Si può fare con pochi tocchi sul cellulare o sul tablet grazie a Nugo, una startup che favorisce la mobilità collettiva integrata dall'inizio alla fine di un percorso di viaggio.La ...

Arriva nugo - l'AD Castelli : La prima app che offre soluzioni intermodali per viaggiare : Teleborsa, - Nasce nugo, il nuovo modo di viaggiare : l'app che permette di acquistare in pochi passaggi tutti i biglietti dell'itinerario scelto. "È una start up che ha sviluppato una piattaforma ...

Arriva Nugo : l’app per viaggiare con più facilità : Primissimi piani dei monumenti di Roma, ma anche dei canali pieni di gondole di Venezia e del Lungarno di Firenze, insieme a tante bellezze naturali, dalle Alpi ai campi di girasoli, dal mare al cielo. Sono fra le immagini che accolgono chi entra nel parallelepipedo verde acqua di Nugo Space Experience, l’installazione dalle pareti specchiate (a misura di selfie nel viaggio virtuale) che anche alla Stazione Termini di Roma, dopo i lanci a ...

Sindrome di Wanderlust : la voglia di viaggiare è nel Dna : ... 1, Incontrare nuova gente : l' incontro con l'Altro è un ponte verso l' esplorazione di nuovi mondi e culture: conoscere nuova gente ci permette di aprirci al mondo e ci fa apprendere nuovi stili di ...

Apre ponte online per far viaggiare Pmi italiane su mercato tedesco : ... un mercato di riferimento commerciale essenziale per l'Italia perchè rappresenta la maggiore economia dell'Unione Europea con 80,5 milioni di consumatori e un reddito medio pro-capite di oltre 33.

Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro negli stadi - come viaggiare con la promozione Trenitalia : In vista del debutto del tour dal 24 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, parte l'offerta di Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro. trenitalia mette a disposizione di tutti coloro che si recheranno negli stadi per l'Amore che Torni Tour della band di Giuliano Sangiorgi una speciale promozione per i viaggi in treno per raggiungere le città dei concerti, che si terranno dal 24 giugno al 13 luglio a Lignano, ...

Ecco come viaggiare sicuri in auto col cane : Nei prossimi giorni inizieranno i viaggi verso le mete turistiche del mare e dei monti sia per i fine settimana che in prospettiva anche per il periodo delle vacanze. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) fornisce alcuni piccoli consigli da seguire per favorire un viaggio tranquillo anche per il nostro amico a quattro zampe. Innanzitutto, si spiega in una nota, “occorre pensare alla sistemazione ed al comfort per ...

Estate - viaggiare sicuri con i bambini : i consigli dei pediatri : viaggiare con consapevolezza è d’obbligo, soprattutto quando si tratta di bambini. Un viaggio, infatti, soprattutto in Paesi lontani, può presentare dei rischi per la...