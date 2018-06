Si scambiavano video di abusi su neonati

Turista violentata a Sorrento : «Erano in dieci». Tutti licenziati - su Whatsapp si scambiavano i video dello stupro : Il suo è stato un incubo terribile, terminato - ma solo in parte - ieri, quando cinque persone sono state arrestate per ciò che accadde quella notte. La Turista inglese stuprata a...

