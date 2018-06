Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online : la madre gli spara : Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online: la madre gli spara Troy George Skinner, 25enne neozelandese, aveva conosciuto la teenager su un sito online mesi prima. Ad un certo punto la ragazzina non ha voluto più parlargli. L’uomo però non si è dato vinto e ha deciso di andarla […] L'articolo Si fa quasi 24 ore di viaggio per conoscere la 14enne conosciuta online: la madre gli spara proviene da NewsGo.

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Gregorio Paltrinieri IMPERIALE! Il Signore del Mare Nostrum! Avversari quasi doppiati! : Signore e signori, Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo. E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli ...

Il realismo di Tria : ?«Per il 2018 giochi quasi fatti». Freddo sul reddito di cittadinanza? «Nè a favore nè contro» : I «giochi per quest’anno sono quasi fatti», gli interventi possibili sono quelli «che non hanno costi ma sono importantissimi per far decollare gli investimenti pubblici», e un peso...

Milano - regalano quasi 1000 ore di ferie al collega malato di leucemia : L'uomo di Cologno Monzese aveva finito i giorni retribuiti di malattia. Stava per rimanere senza stipendio: 110 colleghi hanno donato ciascuno 8 delle proprie ore

Milano : malato di leucemia - i colleghi gli "regalano" quasi 1000 ore di ferie : Dopo aver esaurito le ferie per riprendersi dalla grave malattia, un dipendente di una ditta di Vimodrone avrebbe dovuto prendere una aspettativa non retribuita: la "colletta" degli altri lavoratori gli ha garantito il tempo necessario al recupero

Clima - riscaldamento globale causa morti e sfollati anche in Italia : in un decennio quasi 24mila vittime di ondate di calore : Almeno 157 persone hanno perso la vita a causa del maltempo negli ultimi otto anni, e quasi 24mila sono rimaste vittima di ondate di calore tra il 2005 e il 2016, solo in 23 città Italiane. Il cambiamento Climatico uccide. Se è vero che di queste morti è difficile dire quante siano direttamente legate agli sconvolgimenti del Clima e quante sarebbero avvenute anche in condizioni differenti, gli scienziati sono tutti d’accordo sul fatto che ...

Mondiali - la Russia rullo compressore : 3-1 all'Egitto di Salah - Putin quasi agli ottavi : rullo compressore Russia . Ai Mondiali i padroni di casa dopo la cinquina dell'esordio contro l' Arabia Saudita piegano anche l' Egitto con un netto 3-1: per la qualificazione agli ottavi manca ormai ...

Pastore-Roma - è quasi fatta : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Roma-Pastore: ci siamo! Corsport TV Ultime notizie calciomercato

ECLISSI LUNARE PIÙ LUNGA DEL SECOLO/ Video - si terrà il 27 luglio : ecco perché durerà quasi due ore : ECLISSI LUNARE più LUNGA del SECOLO, il prossimo 27 luglio tutti col naso all’insù, anche Marte sarà esposto. Uno spettacolo preannunciato quanto accadrà nei cieli fra poco più di un mese(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:27:00 GMT)

Germania - il valore della rosa : i tedeschi valgono quasi 900 milioni di euro : I tedeschi guidati da Joachim Low - campioni del mondo in carica - proveranno a bissare il successo del 2014 grazie a una rosa ampiamente collaudata. L'articolo Germania, il valore della rosa: i tedeschi valgono quasi 900 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

50 anni fa muore Salvatore quasimodo : nei suoi versi - tutta la tragicità dei nostri tempi : L’universale tragicità dei versi di Salvatore Quasimodo risuona come un monito per il futuro: alcuni suoi versi risultano ancora oggi dolorosamente attuali. A cinquant'anni dalla scomparsa del famoso Premio Nobel per la letteratura, ecco alcuni dei suoi versi più belli.Continua a leggere

Pino è... il pubblico che canta allo Stadio San Paolo di Napoli (al termine delle quasi cinque ore di concerto) : Si è svolto il concerto evento "Pino è" che ha visto, radunati sul palco, una marea di cantanti e attori pronti ad omaggiare e ricordare il celebre cantautore napoletano. Sulla carta, poteva assumere il significato assoluto di celebrazione ed evento, con commozione palpabile ma il risultato, ahimè, ha avuto momenti altalenanti fra loro.Partiamo da un punto chiave principale: cantare Pino Daniele è difficile, quasi impossibile. Le sue canzoni ...

Claudio Baglioni/ "Direttore artistico del Festival di Sanremo 2019? È quasi fatta!" (Wind Music Awards 2018) : Claudio Baglioni salirà questa sera sul palco degli Wind Music Awards per ricevere un premio speciale da AssoMusica per il successo ottenuto al Festival di Sanremo.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:50:00 GMT)