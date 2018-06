Sì a ' pistola facile' per 4 italiani su 10

Sicurezza - il Censis : "pistola facile - la vogliono 4 italiani su 10" : Rapporto FederSicurezza: il 39% degli italiani è favorevole a criteri meno rigidi per la concessione del porto d'armi. Milano, Rimini, Bologna, Torino e Prato ai primi posti per incidenza di reati in ...

