optimaitalia

: Serissimi problemi Telegram oggi 27 giugno: app e servizio web in connessione continua - OptiMagazine : Serissimi problemi Telegram oggi 27 giugno: app e servizio web in connessione continua - viverevdomani : @tizianosmile1 Non sei l'unica, credo di avere problemi serissimi. ?? - pierinocolucci : @matteorenzi tu hai dei serissimi problemi . quello che ti capisce costa 300dollari l'ora. -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ci risiamo, di nuovo27. L'app di messaggistica risulta inutilizzabile in questo primo pomeriggio con un down abbastanza diffuso che oltre a riguardare l'Italia intera, si sta verificando anche in Europa.Cosa succede esattamente e come si stanno manifestando i? Sfido i nostri lettori ad aprire l'applicazione sia su iPhone che su qualsiasi dispositivo Android. La schermata interna dell'app risulta ine come conseguenza non si ricevono e neanche riescono ad inviare messaggi. Sono in molti dunque a visualizzare la dicitura "Connecting" o al contrario "Updating" senza che l'apertura o la chiusura delcon conseguente riavvio serva a qualcosa.Come al solito, la situazione relativa ai, è ben fotografata dalDowndetector.it. Sempre al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni ...