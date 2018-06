Serie tv | le 5 saghe familiari da rivedere

ilgiornale

: RT @STRANGEL0KI: Netflix fa una lista di 15 saghe che potrebbero diventare una bella serie tv e 5 di queste sono saghe di Rick Riordan (Per… - francescagaiapa : RT @STRANGEL0KI: Netflix fa una lista di 15 saghe che potrebbero diventare una bella serie tv e 5 di queste sono saghe di Rick Riordan (Per… - ragazzaOTP : RT @STRANGEL0KI: Netflix fa una lista di 15 saghe che potrebbero diventare una bella serie tv e 5 di queste sono saghe di Rick Riordan (Per… - xWiseGirl : RT @STRANGEL0KI: Netflix fa una lista di 15 saghe che potrebbero diventare una bella serie tv e 5 di queste sono saghe di Rick Riordan (Per… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) I menagesono una fonte inesauribile di storie e stralci di vita simil-realista, per letv di oggi. Ledagli anni "80 sono una presenza fissa all"interno del mercato televisivo contemporaneo, sono nate principalmente per deliziare il palato del pubblico femminile e per innescare un gradevole spunto di riflessione sulla realtà in cui viviamo. L"alone da soap-opera è sempre presente, ma la maggior parte delle volte, è un particolare molte importante, che non stona con il contesto. Molte, forse anche troppe, sono lein tv (sottoposte anche loro a sagaci reboot), e qui sono evidenziate le 5che hanno avuto maggior successo.5.Dallasyoutube xmM9JcjKMlwImpossibile non menzionare l"immortale saga degli Ewing, la soap-opera di prima serata, che in America ha segnato la sfavillante epoca Regan, e che ha aperto all"Italia le porte della ...