Serie A | cresce l’audience nel mondo | Juve al top | seguono Napoli e Milan

World Series Triathlon Leeds 2018 : Richard Murray vince davanti a Mola e Luis al termine di una prova in crescendo : Il sudafricano Richard Murray si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. Il 29enne nato a Città del Capo ha saputo uscire alla distanza e cambiare marcia nel corso della parte dedicata alla corsa. Il suo forcing non ha avuto risposte da parte degli avversari e ha, quindi, potuto tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1:45.53, precedendo lo spagnolo Mario Mola che nel finale ha provato la rimonta, ma ...

Diritti tv : Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e Canale - Serie A insegue : Mediapro e BeIn Sports hanno soffiato i Diritti Tv per il calcio francese a CanalPlus. Un colpo da 1153 milioni di euro che consente alla Ligue 1 di aumentare gli introiti dei Diritti televisivi casalinghi del 60%, passando da circa 738 milioni a 1153 l’anno, senza aver commercializzato tutti i pacchetti. La Serie A sarà così superata anche dal campionato francese, per gli introiti da Diritti televisivi domestici, se dopo la risoluzione ...

Golf - cresce l’attesa per il 75° Open d’Italia : tutto pronto per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. Cresce l’attesa per le big : Ferlito - Mori e le giovani all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi Video : La Serie B torna a far parlare di sè [Video]. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di #Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata ...