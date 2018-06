Sergio Marchionne | ecco cosa pensa il CEO di FCA dei concept

Sergio Marchionne : "I dazi non sono la fine del mondo - capisco Trump" : I dazi? "Non sono la fine del mondo". Parola di Sergio Marchionne, che ridimensiona i rischi legati alle misure annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Io capisco la posizione di Trump, credo che bisogna correggere delle anomalie che ci sono negli scambi commerciali. E lui ha un approccio estremamente diretto nel cercare di farlo. L'estetica del processo impaurisce, perché è immediato. L'obiettivo alla fine ...

Inscenarono l’impiccagione di Sergio Marchionne - la Cassazione : “Legittimo licenziamento di 5 operai Fiat” : Era il 5 giugno del 2014 quando per protesta contro le politiche aziendali fu inscenata la morte dell’ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco: un manichino con le sembianze del top manager fu impiccato. Gli “autori” furono licenziati, reintegrati ma lasciati a casa, ma oggi la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di cinque tute blu. I lavoratori furono ...

Sergio Marchionne : il totonomine sull'erede e le grandi manovre in Fca : Nonostante i rinvii si avvicina la data in cui il manager in pullover dovrà lasciare la superpoltrona. Vorrebbe essere lui a indicare il successore e lo stesso vorrebbe fare John Elkann. Ecco cosa ...

FCA : Sergio Marchionne il preferito di Trump - più auto costruite negli USA : Secondo quanto riportano gli analisti, un'auto tutta 'made in USA' non esiste: è più credibile l'idea di auto assemblate negli USA con componenti provenienti da tutto il mondo. Dopo l'incontro, FCA ...

Donald Trump benedice Sergio Marchionne : "È il mio preferito" : La politica dell'America First vale anche per l'industria automobilistica. "Voglio vedere più auto costruite negli Stati Uniti" dice Donald Trump rivolgendosi ai leader del settore riuniti nella Roosevelt Room della Casa Bianca. Poi si rivolge all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, "al momento il mio preferito nella stanza" per aver deciso lo "spostamento della produzione nel Michigan dal Messico". "La ringrazio", ...