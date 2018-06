Serena Williams | pensieri di ritiro? | “Se avessi un altro figlio lascerei Amo il tennis

Wimbledon 2018 : le favorite. Garbine Muguruza difende il titolo. L’incognita Serena Williams - Petra Kvitova a caccia del tris : L’edizione 2018 di Wimbledon è ormai alle porte e nel tabellone femminile regna una grande incertezza. A difendere il titolo è la spagnola Garbine Muguruza, che si presenta ai Championships con l’ambizione di vincere nuovamente sull’erba londinese. La numero tre del mondo ha un ottimo feeling con lo Slam londinese, visto che vanta anche una finale nel 2015, quando perse da Serena Williams. Proprio l’americana resta la ...

Tennis. Serena Williams - pensieri di addio : 'Non lavorassi sarei di nuovo incinta' : 'Non so se avrò voglia di giocare ancora nel caso in cui avessi un altro bambino - ammette infatti l'ex numero uno al mondo in un'intervista al magazine InStyle, che le ha dedicato la cover del ...

Wimbledon 2018 - Serena Williams sarà testa di serie : Cibulkova furiosa! : Wimbledon 2018 fa già discutere, nonostante il torneo sia ancora ben lontano dal suo inizio: Serena Williams testa di serie, per la rabbia di alcune avversarie Serena Williams verrà inserita come testa di serie nel tabellone femminile di Wimbledon, terzo appuntamento stagionale dello Slam in programma sull’erba dell’All England dal 2 luglio. La statunitense è stata collocata come 25esima testa di serie nonostante la 183esima ...

Chris Evert esalta Serena Williams - ma il dubbio resta : “è la migliore della sua epoca. Se tornerà a vincere? Ammetto che…” : La leggendaria Chris Evert esalta il talento di Serena Williams, giudicandola la migliore tennista moderna. In merito al futuro della tennista statunitense però, restano diversi dubbi La questione GOAT (il migliore di sempre) nel mondo del tennis non è un discorso che interessa solo l’ambito maschile. Anche il circuito WTA ha le sue discussioni in merito a chi sia la migliore di sempre, ma quasi tutti concordano sul fatto che nei tempi ...

Serena Williams e il potere dell’amore : «Mia figlia mi ha reso più umana» Immagini LiberiTutti gratis in edicola : La più grande tennista di ogni tempo si racconta: l’incontro con il nerd che le ha cambiato la vita, il record di titoli Slam nel mirino, il rapporto con il corpo che cambia

Tennis – Justin Gimelstob implora Serena Williams : “per favore - a Wimbledon non giocare…” : L’ex Tennista statunitense Justin Gimelstob ha parlato delle possibilità di Serena Williams di vincere Wimbledon, implorandola di non giocare in doppio Il 2018 doveva essere l’anno del grande ritorno di Serena Williams, assente da più di un anno dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, ma così non è stato. Il rientro è stato più lungo del previsto a causa dei continui problemi fisici che hanno attanagliato la campionessa ...

Wimbledon – Serena Williams ci sarà? Coach Mouratoglou fa chiarezza dopo il forfait al Roland Garros : dopo l’infortunio che l’ha costretta a dare forfait dal Roland Garros, la presenza di Serena Williams a Wimbledon è in dubbio: Coach Mouratoglou fa chiarezza sulle sue condizioni Il rientro post maternità di Serena Williams è più complicato del previsto. La tennista americana fatica a tornare in forma, come spesso abbiamo visto fare a tutte le colleghe costrette, chi per un motivo e chi per un altro, a lunghi stop. Serena sembrava ...

Sharapova risponde per le rime a Serena Williams : “sarebbe stato strano se avessi scritto che lei…” : Maria Sharapova ha risposto per le rime alle dichiarazioni di Serena Williams sulle presunte ‘falsità’ contenute nella sua autobiografia Poco prima della loro sfida agli ottavi di finale del Roland Garros, Serena Williams aveva commentato l’autobiografia della Sharapova spendendo parole poco lusinghiere. La tennista americana si era detta sorpresa per aver visto il suo nome così tante volte nel libro, spiegando di non essersi ...

Tennis - Roland Garros - Fognini lotta ma è fuori Cilic vince in 5 set. Avanzano Del Potro e Nadal. Serena Williams si ritira : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Roland Garros - Serena Williams si ritira : niente match con Sharapova : L'ex numero uno dal mondo è stata costretto dare forfait per via di forti dolori addominali e del mal di schiena che non gli ha dato tregua e che l'ha portata alla resa. Serena Williams ha anche ...

Parigi : Halep ai quarti - Serena Williams si ritira : Nella prosecuzione dell'incontro sospeso ieri per oscurita', la danese numero 2 del mondo e del tabellone e' stata sconfitta per 7-6, 5, 6-3 da Daria Kasatkina. La russa, 14ª testa di serie, ...

Tennis - Roland Garros - Serena Williams si ritira : Sharapova ai quarti. Avanza anche Nadal : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Roland Garros 2018 : Serena Williams si ritira per un problema muscolare - niente match con Sharapova : ... seguita all'eliminazione al primo turno a Miami e lo ha fatto grazie al ranking protetto, essendo scesa al numero 451 del mondo dopo la gravidanza che le ha regalato la piccola Alexis Olympia. L'...