Serena Dandini a Blogo | Torno i Rai I dissapori? Vediamo video

“La tv delle ragazze” torna su Rai 3 con Serena Dandini : Rai 3 sta pensando ad una nuova edizione de “La tv delle ragazza”, il programma comico – satirico ideato e condotto da Serena Dandini Una delle novità della prossima stagione televisiva di Rai 3 potrebbe essere il ritorno di video di una trasmissione di successo degli anni ’90. Si tratta de “La tv delle ragazze“, il programma di intrattenimento e satira portato al successo da Serena Dandini. La tv delle ...

Rai3 pensa al ritorno di Serena Dandini con «La tv delle ragazze» : Serena Dandini Indietro tutta. Per il futuro, Rai3 pensa al passato. La rete diretta da Stefano Coletta per i prossimi palinsesti autunnali starebbe preparando il ritorno sugli schermi di uno storico programma di satira al femminile: La tv della ragazze. A condurre il remake della trasmissione, che andò in onda per due stagioni tra il 1988 e il 1989, sarà Serena Dandini (già autrice e presentatrice del format), la quale a sua volta tornerà sul ...

Rai 3 - torna La tv delle ragazze con Serena Dandini : Del possibile ritorno della Tv delle ragazze se ne parla quasi ogni anno. Già Daria Bignardi, quando aveva assunto la carica di direttrice di Rai 3, c'aveva provato senza successo. Ora però i tentativi sembrano essersi trasformati in qualcosa di più concerto: l'esperimento comico-satirico tutto al femminile, andato in onda con successo per due stagioni tra il 1988 e il 1989, tornerà su Rai 3 in autunno per quattro puntate speciali. Sarà ...

Serena Dandini/ La reunion con Corrado Guzzanti : "Emozionante" (Cavalli di battaglia) : Serena Dandini ci sarà a Cavalli di battaglia assieme a tanti altri ospiti. La 64enne, nel frattempo, racconta la sua esperienza con il leader dei Nirvana. (Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Firenze. Festival dedicato all’universo Donna curato da Serena Dandini : A settembre Firenze, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, accoglie la prima edizione de L’Eredità delle Donne. Il Festival

Torna 'MemoFest' a Seravezza : Serena Dandini - Marco Cappato e Luca Telese tra i più attesi : Nove eventi in due giorni , otto dei quali a ingresso libero, : talk show, presentazioni di libri, spettacoli, ma anche un convegno sulla memoria del paesaggio, una proiezione per gli studenti e una ...