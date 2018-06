Serbia-Brasile | sugli spalti la supermodella Izabel Goulart | con lato B in mostra

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - Paulinho e Thiago Silva in gol. Verdeoro agli ottavi col Messico : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. ...

Brasile batte Serbia 2-0 e va agli ottavi con la Svizzera : Il Brasile si è impone 2-0 sulla Serbia a Mosca e accede da primo del gruppo E agli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 . La nazionale verdeoro supera la Serbia grazie ai gol di Paulinho al ...

VIDEO Highlights Serbia-Brasile 0-2 - Mondiali 2018 : verdeoro agli ottavi - super Neymar. Gold i Paulinho e Thiago : Il Brasile ha sconfitto la Serbia per 2-0 grazie ai gol di Paulinho e Thiago Silva, vincendo così il girone e qualificandosi agli ottavi di finale dove affronterà il Messico. I verdeoro hanno dominato l’incontro, trascinati da Neymar e Coutinho che hanno surclassato gli slavi. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Serbia-Brasile 0-2 ai Mondiali 2018. Foto: Thiago Dias Rodrigues Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi ...

Mondiali 2018 - il Brasile batte 2-0 la Serbia e vola agli ottavi. Svizzera avanti : Al Brasile di Tite basta un gol per tempo, uno del centrocampista Paulinho siglato a dieci minuti dalla fine del primo tempo, e uno realizzato da Thiago Silva al 67', per battere 2-0 la Serbia e per staccare il passa per gli ottavi di finale del Mondiale. I verdeoro hanno ben controllato la partita anche se i serbi sono rimasti in gara e ci hanno provato fino alla fine ma senza risultati. Il Brasile, molto spregiudicato come al solito, ha ...

Serbia-Brasile 0-2 : Paulinho più Thiago Silva - Selecao agli ottavi da prima : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI SERBIA: Stojkovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic. BRASILE: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, ...

Mondiali di Russia 2018 - le immagini più belle di Brasile-Serbia [GALLERY] : Brasile-Serbia regala emozioni allo Spartak Stadium, ecco le immagini più belle del match Il girone E dei Mondiali di Russia 2018 si conclude con il primo posto in classifica del Brasile, che dopo la vittoria contro la Serbia si aggiudica il passaggio agli ottavi di finale. Allo Spartak Stadium due sono i gol che gonfiano la rete durante i 90 minuti regolamentari e sono entrambi firmati dalla Nazionale verdeoro. Scorri la gallery per vedere le ...

Mondiale 2018 : Serbia-Brasile 0-2 - la seleçao prima nel girone va agli ottavi : Il Brasile non stecca l'ultimo match decisivo per il passaggio del turno, ai campionati mondiali di calcio Russia 2018. Con due gol, il primo di Paulinho al 36 e il secondo di Thiago Silva al 68 , la ...

