Serbia-Brasile | Mondiali 2018 | le probabili formazioni Willian dal 1′ | Mitrovic

Serbia-Brasile - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi mercoledì 27 giugno si gioca Serbia-Brasile, partita valida per i Mondiali 2018 di calcio. A Mosca (Russia) le due squadre si fronteggeranno in un incontro determinante per le sorti del gruppo E: i verdeoro si trovano al primo posto ma in caso di sconfitta rischierebbero l’eliminazione visto che la Svizzera se la dovrà vedere con il Costa Rica. Neymar e compagni non possono scherzare e l’avversario non sarà certamente dei più ...

Serbia Brasile/ Streaming video e diretta tv Mondiali 2018 : formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Serbia Brasile, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:13:00 GMT)

Serbia-Brasile - Mondiali 2018 : i verdeoro a caccia del primato. I serbi cercano l’impresa : Alle ore 20 di domani (27 giugno), lo stadio Otkrytiye Arena, meglio conosciuto come Spartak Stadium, sarà teatro del confronto valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio tra serbia e Brasile. I verdeoro, reduci dalla sofferta vittoria contro la Costa Rica (2-0), sono in vetta al raggruppamento con 4 punti, insieme alla Svizzera, con una differenza reti migliore. Contro i serbi, gli uomini di Tite hanno a disposizione due risultati su ...

Russia 2018 - Tite non cambia il Brasile per la Serbia : 'Giocano gli stessi' : Zero sorprese nel Brasile che domani si gioca a Mosca contro la Serbia il passaggio agli ottavi: 'Giocheranno gli stessi', fa sapere il ct alla vigilia del match confermando l'undici che ha battuto, ...

Snai : il Brasile è favorito sulla Serbia : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Per Snai, il Brasile è favoritissimo a 1,50: la vittoria della Serbia rende 7 volte. Quanto al pari, che promuove il Brasile, è un'opzione da 4,25. La Seleçao finora ha fatto ...

Snai : il Brasile è favorito sulla Serbia : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Per Snai, il Brasile è favoritissimo a 1,50: la vittoria della Serbia rende 7 volte. Quanto al pari, che promuove il Brasile, è un'opzione da 4,25. La Seleçao finora ha fatto ...

Mondiali 2018 - Serbia-Brasile : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Alle ore 20 di domani (27 giugno), lo stadio Otkrytiye Arena, meglio conosciuto come Spartak Stadium, sarà teatro del confronto valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio tra Serbia e Brasile. I verdeoro, reduci dalla sofferta vittoria contro la Costa Rica (2-0), sono in vetta al raggruppamento con 4 punti, insieme alla Svizzera, con una differenza reti migliore. Contro i serbi, gli uomini di Tite hanno a disposizione due risultati su ...

Russia 2018 - problema muscolare per Douglas Costa : salterà Brasile-Serbia : Non si può dire che Tite sia fortunato per quanto riguarda la situazione infortuni del suo Brasile in questi Mondiali di Russia. Le condizioni di Neymar, dopo il lungo stop, lo hanno tenuto in apprensione per mesi. Poi l'infortunio a Dani Alves costretto a rinunciare alla kermesse iridata. Ora si ferma Douglas Costa il cui ingresso in campo era risultato decisivo nel match vinto 2-0 contro il Costarica [VIDEO]. Come se non bastasse, Tite ha gia' ...

Russia 2018 - problema muscolare per Douglas Costa : salterà Brasile-Serbia : Nel caso del giocatore del Manchester City, il guaio muscolare sembra molto più serio, tanto da rendere difficile un recupero prima della fine del campionato del mondo. Questo articolo è stato ...

Mondiali : guai per il Brasile - Douglas Costa infortunato salta Serbia : Mondiali- Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella contro la Serbia. L’attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha accusato un fastidio alla coscia destra. Il medico della nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar, non si è sbilanciato sui tempi di recupero, ma sicuramente salterà la partita con la Serbia. Ancora out Danilo infortunatosi giovedì in ...

Russia 2018 - Brasile : Douglas Costa infortunato salterà la sfida contro la Serbia : Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella con la Serbia. L'attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha ...

Brasile - Douglas Costa ko : salterà la Serbia : ROMA - La sfortuna condiziona il Mondiale di Douglas Costa . Il giocatore della Juventus , che col suo ingresso è stato decisivo nella partita contro il Costa Rica, sarà costretto a saltare l'ultima ...

Mondiali Russia 2018 : Douglas Costa - infortunio alla coscia. Salta Brasile-Serbia : In ogni caso siamo ottimisti sulla possibilità che Douglas Costa possa tornare a giocare in questa Coppa del Mondo. Lavoriamo affinché possa aiutarci ancora". Russia 2018, tutti i video dei Mondiali ...

Mondiali - carica Serbia in vista dello “spareggio” con il Brasile. Mister Krstajic ci crede : “nulla è impossibile” : “La partita è stata equilibrata. Sull’1-1 abbiamo provato ad attaccare, abbiamo sostituito un centrocampista difensivo con un centrocampista offensivo ma purtroppo abbiamo concesso il gol al 90′. Questo è il calcio, non abbiamo sfruttato alcune delle nostre chance ma credo che i ragazzi abbiano dato il massimo“. Così Mladen Krstajic, ct della Serbia, commenta la sconfitta contro la Svizzera ai Mondiali. “Dal primo ...