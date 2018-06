Serata divertente tra amici Nadia Toffa torna sorridente su Instagram

huffingtonpost

: Nadia Toffa torna a postare su Instagram: “Serata divertente tra amici” - FQMagazineit : Nadia Toffa torna a postare su Instagram: “Serata divertente tra amici” - LilArly294 : RT @robbmonzani: @inter2010treble @Inter @OfficialRadja Cazzo massimo rispetto ho letto tutti i commenti e sei l’unico che ha colto questo… - peac4love : RT @Rebeka80721106: @RosamariaNoia @migliaccio31 @MaurilioVitto @albertopetro2 @BrindusaB1 @mariaireneali @GaiaGaudenzi @Hakflak @yebosfaye… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)sorride speranzosa, col capo avvolto da un turbante dai colori vivaci. È questa l'ultima immagine postata dalla conduttrice de Le Iene sul suo profilo. Una foto che ha fatto ben sperare i suoi follower, consentendo un sospiro di sollievo: era già qualche giorno che la, impegnata nella sua battaglia al tumore, non scriveva qualcosa sui social."Ieritra. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante", ha scritto la Iena a commento della posa che la ritrae. Tantissimi i commenti di incoraggiamento degli utenti. Tra gli altri messaggi quello di una fan che chiede conto del viso, apparso un po' più paffuto del solito, e a cuirisponde: "Sono gonfia per i farmaci. Ma poi ci sgonfia come ricrescono i capelli".Ieritra. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo ...