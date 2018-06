Sentenza UEFA | Milan escluso per un anno dalle competizioni europee

Milan - Fassone “conferma” : dopo la Sentenza UEFA - calciomercato ridimensionato ed addii importanti : Milan, dopo la sanzione dell’Uefa, il club avrà ripercussioni notevoli anche in ambito calciomercato, come rivelato dall’ad Fassone Milan, la sanzione dell’Uefa è arrivata: un anno senza poter partecipare alle coppe europee. Adesso il calciomercato del club rossonero verrà pesantemente ridimensionato, come dichiarato a più riprese dall’amministratore delegato Fassone, il quale ha detto giorni fa che esiste un ‘piano ...

Milan - ufficiale : ecco la Sentenza UEFA - rossoneri nei guai : Il Milan nei guai, è arrivato negli ultimi minuti il comunicato Uefa, una stagione senza Europa per il club rossonero: “la camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB), presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso una decisione sul caso AC Milan a seguito del rinvio del responsabile della camera di investigazione CFCB per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la ...

Milan - ecco la Sentenza UEFA : la stangata è clamorosa! : Milan stangato dall’Uefa, non c’è la tanto attesa multa ma la batosta del massimo organo calcistico europeo ai rossoneri è comunque durissima Milan, la sentenza Uefa sul Fair Play finanziario è arrivata. Il presidente rossonero Yonghong Li, sta facendo penare i tifosi Milanisti, con un tira e molla incredibile in merito alla trattativa per la cessione della società a Rocco Commisso. In questo scenario potrebbe pesare eccome la ...

Milan - situazione più delicata del previsto : ecco la Sentenza UEFA e la Fiorentina… : La situazione si complica in casa Milan, condizione più delicata rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore. E’ in arrivo infatti la sentenza Uefa, le prime notizie parlavano di un solo anno senza Europa mentre alla fine dovrebbero essere due, in arrivo anche una pesante multa di circa 30 milioni di euro. Si tratta di una batosta per il club rossonero anche per quanto riguarda il futuro del club, si complica sempre di più la cessione del ...

Fiorentina - raduno anticipato in attesa della Sentenza UEFA sul Milan : Il club viola ha anticipato il raduno nell'attesa della sentenza della UEFA sul Milan, che potrebbe far accedere i toscani ai preliminari di Europa League. L'articolo Fiorentina, raduno anticipato in attesa della sentenza UEFA sul Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

