Scuole Ragusa | contributo regionale per verifiche rischio sismico

Progetto Ismers Ragusa - analisi antisismica nelle Scuole : Al via il Progetto Ismers , analisi antisismiche su scuole ed edifici pubblici in otto comuni. La presentazione si è svolta il 19 giugno a Ragusa .

Scuole Arti d'Oriente alla Festa dello sport a Ragusa : Ci saranno anche le Scuole Arti d'Oriente alla nona edizione della Festa dello sport in programma sabato a "Le Masserie" di Ragusa

Maltempo : domani 3 Maggio Scuole chiuse a Ragusa e in altri Comuni [ELENCO] : domani scuole chiuse a Ragusa , Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina a causa delle previsioni meteo avverse: il bollettino della Protezione civile regionale parla di situazione di criticita’ gialla. la decisione e’ stata adottata dai sindaci dei quattro Comuni . A Vittoria gia’ da oggi, per il forte vento, era stata disposta la chiusura di cimiteri e villa comunale, e cosi’ sara’ anche domani . A Ragusa sospesi ...

Allerta meteo Ragusa - Scuole chiuse in mezza Provincia : Da una nota della Protezione Civile di Ragusa che annuncia un'Allerta meteo per domani le scuole resteranno chiuse in alcuni Comuni della Provincia