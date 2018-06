Scuola | addio chiamata diretta | Governo verso smantellamento Buona Scuola Renzi-Giannini?

scuolainforma

: Buona Scuola, il governo inizia a smontare la riforma: addio alla chiamata diretta dei docenti già da agosto - fattoquotidiano : Buona Scuola, il governo inizia a smontare la riforma: addio alla chiamata diretta dei docenti già da agosto - laurayellowduck : RT @menteressameli: #BuonaScuola, il governo inizia a smontare la riforma: addio alla chiamata diretta dei docenti già da agosto. E una. ????… - Andrewetrusco : RT @73deva73: Appena sparito il governo di quelli capaci e bravi viene smontata pezzo per pezzo le loro super riforme?? . Quelle poche che s… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) C’è grande soddisfazione nel mondo scolastico, ed in particolar modo tra il personale docente, per la cancellazione di uno dei pilastri principali della contestatissima riformadi, vale a dire ladei professori da parte dei dirigenti scolastici., Anief soddisfatto Il sindacato Anief, come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale del sindacato, … L'articolo? proviene dainforma.