Scuola | addio alla chiamata diretta docenti | Bussetti oscurantista

Siglato CCNI mobilità : addio chiamata diretta - da ambito a Scuola con punteggio : Ultime notizie 26/06/2018. Firmato l’accordo sul CCNI mobilità . Il tema principale è rappresentato dall’assegnazione del personale docente dall’ ambito alla scuola . La chiamata diretta viene finalmente archiviata e l’assegnazione del docente avverrà con il vecchio sistema, vale a dire attraverso il punteggio personale. Non saranno quindi più i Dirigenti Scolastici a selezionare i docenti ma diretta mente ...

Buona Scuola - il governo inizia a smontare la riforma : addio alla chiamata diretta dei docenti già da agosto : addio alla chiamata diretta per i docenti già da agosto, bonus di merito anche per i precari e corsia preferenziale per l’assunzione di chi supera i 36 mesi di insegnamento. Arrivano le prime picconate alla “Buona Scuola”. Il ministro Marco Bussetti è deciso a fare sul serio e ieri al tavolo con le organizzazioni sindacali ha chiuso la partita del cosiddetto “bonus” di merito. La 107 prevedeva, infatti, l’assegnazione di queste risorse solo ai ...