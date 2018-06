Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour | orari e ultimi

optimaitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018)per ilMe YouMe2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana dellanée.si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan.La cantante ex sina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre,Me YouMe, anticipato dai singoli Sorry Not Sorry eMe YouMe. Un'occasione unica anche per ripercorrere le tappe dell'ascesa al successo della superstar mondiale, dai primi passi con Don't Forget ai successi di Unbroken e Confident.Ladel concerto è un viaggio musicale in tutta la brillante carriera della cantante statunitense, leggermente modificata rispetto alamericano: sono state aggiunte, infatti, alcune canzoni risalenti all'era Unbroken, ...