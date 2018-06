Savona | altro che Fme | serve un budget Ue

Paolo Savona - dopo il secco 'no' la svolta : pronto ad un altro ministero - nasce il governo M5s-Lega? : Successivamente, al termine di frenetiche trattative, il cambio di rotta un po' a sorpresa: Savona avrebbe accettato un ruolo differente nel governo, dove all'Economia planerebbe Giovanni Tria . Per ...

PIERLUIGI CIOCCA - CHI È IL SOSTITUTO DI Savona ALL'ECONOMIA/ “Euro ottima moneta - il problema è un altro...” : PIERLUIGI CIOCCA, chi è il candidato al ministero dell'Economia del Governo M5s-Lega: europeista, è stato per 11 anni alla direzione generale della Banca d'Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:42:00 GMT)

L'idea Di Maio - un altro ministero per Savona - non convince Salvini. Primi mal di pancia nel Movimento : Il leader leghista prima rifiuta, poi riapre il dialogo , 'Porta mai chiusa', sul possibile spostamento dell'economista in un altro ministero, nome al centro della rottura con il Colle. Non si esclude ...

Di Maio a Salvini : "Troviamo un nome nuovo per l'Economia - altro incarico a Savona" [VIDEO] : Luigi Di Maio torna a parlare utilizzando una diretta Facebook. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiamato a raccolta il popolo “grillino”, ricordando la manifestazione organizzata per il 2 giugno in Piazza della Bocca della Verità. In occasione della Festa della Repubblica, annuncia Di Maio, “chiederemo che l’Italia abbia un nuovo governo politico o nuove elezioni”. Nel pomeriggio, l’esponente penta stellato ha incontrato il presidente ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Porta mai chiusa”. Il Quirinale : “Grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Governo - Di Maio rilancia : 'Savona in un altro ministero'. Mattarella valuta con attenzione [FOTO] : Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l'ipotesi di un Governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell'economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Porta mai chiusa”. Il Quirinale : “Grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Di Maio rilancia sul governo : 'Savona in un altro ministero'. Colle valuta con attenzione : Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l'ipotesi di un governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell'economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano ...

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5s : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Di Maio : 'Un altro ministero per Savona' e il Colle 'valuta con attenzione' : Roma, 30 mag. , askanews, Troviamo un altro ministro dell'Economia al posto di Paolo Savona per far partire un governo politico o si vada subito al voto. È la proposta di Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta Facebook. 'Se questa XVIII legislatura deve ...

**Governo : grande attenzione Quirinale su spostamento Savona ad altro ministero** : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Al Quirinale viene valutata “con grande attenzione” l’ipotesi avanzata dal leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, di affidare a Paola Savona la titolarità di un dicastero diverso da quello dell’Economia. Così fonti del Colle rispondono a chi chiede una risposta su tale questione. L'articolo **Governo: grande attenzione Quirinale su spostamento Savona ad altro ministero** sembra ...

**Governo : grande attenzione Quirinale su spostamento Savona ad altro ministero** : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Al Quirinale viene valutata “con grande attenzione” l’ipotesi avanzata dal leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, di affidare a Paola Savona la titolarità di un dicastero diverso da quello dell’Economia. Così fonti del Colle rispondono a chi chiede una risposta su tale questione. L'articolo **Governo: grande attenzione Quirinale su spostamento Savona ad altro ministero** sembra ...

Di Maio : altro nome per MEF ma Savona in Governo. Colle : più tempo per soluzione politica : Una ipotesi che, invece, ha acceso lo scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini , che chiude all'ipotesi di un nuovo esecutivo con un altro ministro dell'Economia e si rivolge al Capo dello ...