Saturno | occhi al cielo per la notte in cui il pianeta con gli anelli sarà più luminoso

Stasera occhi al cielo : Saturno ruba la scena - più grande e luminoso che mai : Saturno stanotte sarà protagonista assoluto del cielo : il “Signore degli Anelli” si trova in opposizione al Sole, determinando così condizioni ideali per l’osservazione. Saturno si troverà alla minima distanza dalla Terra, circa 1.353 milioni di km, quindi all’osservatore apparirà molto grande , tanto da potersi ammirare a occhi o nudo, per tutta la notte: potrà essere individuato dal tramonto all’alba, inizialmente a ...

