Saturno | luminoso più che mai | è la sera giusta

Saturno - occhi al cielo per la notte in cui il pianeta con gli anelli sarà più luminoso che mai : Con l’arrivo dell’estate è più facile alzare gli occhi al cielo e godersi uno spettacolo emozionante. È finalmente arrivata la notte di Saturno, che stasera ruberà la scena in cielo mostrandosi nella sua veste più luminosa di tutto il 2018. Questa notte raggiunge infatti il punto di opposizione al Sole, “la condizione ideale per ammirare il pianeta e i suoi splendidi anelli”, spiega all’Ansa Paolo Volpini, dell’Unione ...