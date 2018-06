Sardegna | sì alla legge per la tutela della lingua | sarà insegnata nelle scuole

Filming Italy - Sardegna Festival : Supercinema dedica una puntata speciale alla manifestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

Maltempo Sardegna : “Allarme grano - verso l’abbandono dei campi sardi” : “Le continue piogge, con i bassi costi del grano, potrebbero dare il colpo di grazia alle aziende cerealicole sarde. L’umidità e le precipitazioni stanno facendo crollare ulteriormente il prezzo che si aggira in alcuni casi intorno ai 15 euro, rispetto ai 21 di partenza, già comunque insufficienti a coprire i costi di produzione”. Questo l’allarme lanciato dal direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, dopo le piogge ...

Sardegna - bomba d'acqua a Sanluri : allagamenti e danni/ Ultime notizie video - “Chiederemo calamità naturale” : Sardegna, bomba d'acqua a Sanluri: strade e case allagate, disagi e danni. Il sindaco annuncia la richiesta della calamità naturale ma l'ondata di maltempo prosegue.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Tortu - un gene di famiglia : la dinastia arriva dalla Sardegna e conquista il mondo : Non c'è un 'metodo Tortu', cioè un codice d'allenamento che sia un breviario che papà Salvino possa consultare e pedissequamente applicare all'allenamento di un ragazzo normale, qual è suo figlio ...

Diletta Leotta infiamma il web - FOTO sexy in costume : lo scatto dalla Sardegna è pazzesco [GALLERY] : 1/25 ...

Sardegna : alla scoperta del monumento naturale “Sa Preta Istampata” di Galtellì [VIDEO] : Con decreto dell’Assessore all’Ambiente della Sardegna è stato istituito monumento naturale “Sa Preta Istampata” nel Comune di Galtellì. Ubicata a 2,5 Km dal centro urbano di Galtellì, è una grande parete alta circa 40 metri con un foro quasi perfettamente circolare nella parte superiore; si trova ad un’altezza di 636 metri e costituisce una delle emergenze rocciose del settore meridionale del Monte Tuttavista, una grande ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - prime immagini dalla Sardegna : nuove coppie di Uomini e Donne nel cast? : Temptation Island 2018, cast e Anticipazioni: arrivano altre coppie di Uomini e Donne? Le Anticipazioni di Filippo Bisciglia dalla Sardegna e molto altro...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 05:30:00 GMT)

Aquarius supera la Sardegna : rifornita dalla Guardia Costiera - fa rotta verso Valencia : Dopo 3 giorni di viaggio, l'Aquarius ha superato la Sardegna: ora davanti alla nave c'é solo mare aperto fino alle Isole Baleari e poi Valencia, dove il convoglio che la scorta dovrebbe arrivare alle 8 di mattina di domenica.Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e la nave ha fatto una sosta tecnica programmata ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera ulteriori generi ...

Aquarius cambia rotta per il maltempo e si avvicina alla Sardegna : La nave Aquarius, a bordo della quale si trovano oltre 600 migranti recuperati dalle acque al largo della Libia, ha cambiato rotta per le cattive condizioni del mare. Il viaggio verso il porto di Valencia, in Spagna, si complica e per questo il comandante della nave "Dattilo" della Guardia costiera italiana, che guida il convoglio, ha deciso di cambiare rotta.Lo rende noto, scrivendolo su Twitter, l"ong Sos Mediterranée, cui appartiene la ...

Sardegna - 21 indagati per il furto del "Dna dei centenari" donato alla ricerca : Chiuse le indagini sulla sparizione delle provette con i campioni prelevati per studiare il segreto della longevità della popolazione dell'Ogliastra dal parco scientifico di Perdasdefogu. Sono state ritrovate anche al Cnr. Il reato ipotizzato rappresenta un precedente importante...

Filming Italy Sardegna Festival - presentata la prima edizione : un nuovo progetto dedicato al Cinema e alla Televisione : ... motore unico della riuscita di un prodotto culturale dichiara Tiziana Rocca Tra gli obiettivi anche quello di far incontrare il mondo dell'intrattenimento del nostro paese e quello estero, con l'...

Aeronautica - bambina in pericolo vita : volo sanitario dalla Sardegna : Un volo sanitario urgente è stato effettuato oggi pomeriggio dall’Aeronautica militare per trasferire dalla Sardegna a Roma una bambina di nove anni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e’ decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture ...

Alla scoperta di Nora - uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna [VIDEO] : Nora fu fondata dai Fenici, Alla fine dell’VIII o del VII secolo a.C., sull’incantevole promontorio del capo di Pula, tra mare e stagni. Attualmente nell’antico centro commerciale fenicio, punico e poi romano, possiamo osservare la necropoli fenicia, il complesso abitativo e il tophet punico. Tra le antiche vie lastricate in andesite, si può ancora ammirare uno degli edifici meglio conservati di Nora, il bellissimo teatro, costruito agli inizi ...

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier allunga in testa alla classifica. Thierry Neuville in seconda posizione : C’è sempre Sebastien Ogier alla guida del Rally di Sardegna dopo la seconda giornata. Al termine di ben otto prove speciali è ancora il francese a guardare tutti dall’alto verso il basso. Eppure la sua leadership è stata messa in dubbio, soprattutto a inizio giornata, dal norvegese Andreas Mikkelsen, vincitore delle prime due prove di giornata, che Ogier, leader dopo la serata di ieri, aveva concluso in quinta e sesta posizione. Il ...