Sardegna | auto si ribalta a Sanluri | morti due ragazzi | ferito un terzo giovane

Sardegna - l’autopsia sull’operaio trovato morto in campagna : “Ucciso da un cinghiale” : È morto dissanguato dopo essere stato aggredito da un cinghiale che lo ha azzannato a una gamba Giuseppe Secci, l'operaio forestale di 65 anni trovato giovedì scorso privo di vita in un terreno vicino alla sua abitazione a Villaputzu. Aggredito dall’animale, l’uomo ha perso subito i sensi. A chiarire le cause della morte è stata l'autopsia.Continua a leggere