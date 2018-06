Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati Antonella Fiordalisi tuona

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella ammette : "Sto benino - riprendo in mano la mia vita" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Dove andranno in vacanze le note coppie nate nel programma? Da Nilufar e Giordano a Soleil e Marco: tutte le news(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Uomini e donne - tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è finita : “Mi ero innamorato della donna sbagliata”. Con queste parole in un’intervista rilasciata a Uomini e donne magazine in edicola giovedì 28 giugno Luigi Mastroianni conferma ufficialmente la fine della storia con Sara Affi Fella. Un annuncio che non arriva a sorpresa dal momento che già da settimane si rincorrevano voci di una crisi tra la ex tronista e il giovane. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, storia di una fine ...

Antonella Fiordelisi Vs Sara Affi Fella / "Lei e Luigi non sono mai stati insieme" : l'ex tronista sbotta! : Antonella Fiordelisi contro Sara Affi Fella: botta e risposta di fuoco su Instagram. "Lei e Luigi non sono mai stati insieme", l'ex tronista replica con foga(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Temptation Island news : duro scontro tra Sara Affi Fella e Antonella Fiordelisi : Temptation Island news: Sara Affi Fella duro scontro con Antonella Fiordelisi Nuovo scontro social tra Sara Affi Fella e Antonella Fiordelisi. Le due hanno preso parte alla passata edizione di Temptation Island. La seconda ha svolto il suo ruolo di tentatrice, attirando a sé Nicola Panico, ex fidanzato di Sara. Quest’ultima ha perdonato il calciatore, […] L'articolo Temptation Island news: duro scontro tra Sara Affi Fella e Antonella ...

Sara Affi Fella torna single. Nicola Panico : “La amo ancora” : Nicola Panico vuole riconquistare Sara Affi Fella Uomini e Donne, più che un programma dove le persone possono sperare di incontrare l’anima gemella, bisogna considerarlo per quello che è diventato negli ultimi anni: uno sceneggiato televisivo che supera qualsivoglia soap opera nostrana (e non). Basti pensare al finale di stagione del Trono Over con l’abbandono di Giorgio Manetti e la pace sancita tra Gemma Galgani e Tina ...

Sara Affi FELLA E LUIGI MASTROIANNI SI SONO LASCIATI/ Nicola Panico : "l'amo ancora...". Poi smentisce : LUIGI MASTROIANNI e SARA AFFI FELLA si SONO LASCIATI definitivamente? Le parole dell'ex corteggiatore ad alcuni fan confermerebbero la fine della storia nata a Uomini e donne.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:56:00 GMT)

“È ufficiale”. Uomini e Donne : lo scoop su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. La notizia arriva a un mese dalla scelta : Ormai attraverso i social i fan tengono tutto e tutti sott’occhio. E se i vari vip sono sempre più portati a condividere tutto, i loro follower sono sempre più attenti a notare i particolare. Ed ecco quindi che proprio da uno di questi particolari è subito partita la bomba di una crisi tra Luigi di Uomini e Donne e la sua Sara Affi Fella. La notizia è circolata in questi giorni e i fan dei MastriFella sono andati subito ‘in ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni ai fan : "Con Sara Affi Fella è finita" : Sembra che tra Sara Affi Fella e Luigi Matroianni sia definitivamente finita. Una lettrice di U&D News avrebbe infatti rivelato al giornale web che lunedì sera si sarebbe trovata in un locale insieme all'ex corteggiatore di Uomini e Donne, il quale hai fan avrebbe risposto a chi gli chiedeva 'Come va con la donna?':Mi son lasciato raga!prosegui la letturaUomini e Donne, Luigi Mastroianni ai fan: "Con Sara Affi Fella è finita" pubblicato ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati/ Lui : "Mi sono innamorata della persona sbagliata" : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si sono lasciati definitivamente? Le parole dell'ex corteggiatore ad alcuni fan confermerebbero la fine della storia nata a Uomini e donne.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:13:00 GMT)

LUIGI MASTROIANNI E Sara Affi FELLA / La rottura è definitiva? Le parole dell'ex corteggiatore ai fan : LUIGI MASTROIANNI e SARA AFFI FELLA si sono lasciati definitivamente? Le parole dell'ex corteggiatore ad alcuni fan confermerebbero la fine della storia nata a Uomini e donne.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:41:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella - nuovi messaggi "finti" : lo sfogo contro le cattiverie (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Uomini e donne - l'ex tronista Sara Affi Fella travolta dagli insulti : cosa non le perdonano i fan : l'ex tronista di Uomini e donne, Sara Affi Fella , non ha più intenzione di sopportare gli insulti che a valanga le sono piovuti addosso sui social. Ai suoi fan non è piaciuto il suo atteggiamento su ...

Uomini e Donne : Luigi torna single. Sara Affi Fella : “Parlerò a breve” : Luigi Mastroianni e Sara di Uomini e Donne si sono lasciati: la conferma Dopo fiumi di parole, come direbbero i Jalisse, ecco arrivare la notizia, che i tantissimi fan di Uomini e Donne non avrebbero mai voluto leggere: Luigi Mastroianni pare abbia confermato di essere tornato single. Lo scoop è stato dato dal blog News UeD, grazie alla segnalazione di una loro fedele lettrice. Di cosa si tratta? In pratica questa ragazza ha avuto modo di ...

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella annuncia : "Non ho esclusive - a breve parlerò!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:26:00 GMT)