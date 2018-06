Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : arriva il nuovo codice deontologico : Sanità , stop a regali e mazzette ai medici : arriva il nuovo codice deontologico Il documento è stato stilato per imporre chiarezza tra produttori di dispositivi biomedicali, dottori e funzionari Asl Continua a leggere L'articolo Sanità , stop a regali e mazzette ai medici : arriva il nuovo codice deontologico proviene da NewsGo.

Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : arriva il nuovo codice deontologico : Basta alberghi a cinque stelle, vacanze mascherate da viaggi studio, regali e mazzette ai medici per le protesi o i nuovi macchinari. Parola di Assobiomedica , l'associazione dell'industria di ...

Cannabis light - Consiglio superiore Sanità : 'Stop a libera vendita' : 'Non può essere escluso che sia pericolosa' afferma in un parere chiesto dal ministero della Salute, relativo ai prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa -

Il Consiglio Superiore di Sanità chiede lo stop alla vendita della marijuana light : stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis 'light', cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi 'green' proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. è quanto contenuto in un parere forumlato dal Consiglio Superiore di Sanità su richiesta del ministero della Salute lo scorso febbraio. "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti ...