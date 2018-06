Sanità | in Veneto ok a piano vigilanza su prodotti chimici | focus su Pfas 2

Sanità : in Veneto ok a piano vigilanza su prodotti chimici - focus su Pfas : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - Con una delibera varata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Luca Coletto, è stato approvato e attivato il piano di Attività e vigilanza sui prodotti chimici in Veneto, denominato REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione

Sanità : Coletto - Veneto regione bechmark grazie a rispetto 100% Lea : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “Mi piace pensare che l’indicazione per il Veneto sia stata determinata anche dalla capacità dimostrata, anno dopo anno, di mettere al centro la cura del malato, rispettando completamente la Costituzione, e non è facile, con la capacità di garantire al 100% l’erogazion

Sanità : Veneto regione benchmark in Italia con Umbria e Marche : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “Forse non è un caso che questo riconoscimento arrivi al Veneto proprio nel giorno in cui abbiamo inaugurato una straordinaria struttura dell’Istituto Oncologico Veneto per la lotta al tumore. Ringrazio i colleghi Presidenti delle Regioni e, come in passato, garantisco

Sanità : in Veneto il nuovo 'bunker Iov' potenzia la guerra ai tumori (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E’ l’unico sistema che può trattare simultaneamente lesioni multiple in una sola seduta. Nessuna necessità, quindi, di ridefinire il posizionamento del paziente per ogni singola lesione nella radiochirurgia stereotassica. La “stereotassi” (SBRT, Stereotactic Body Radiatio

Sanità : in Veneto il nuovo 'bunker Iov' potenzia la guerra ai tumori (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La congiuntura finanziaria è difficile – ha aggiunto il Presidente – ma noi non dobbiamo e non vogliamo avere timori, perché la sfida ci piace giocarla su un terreno duro: quello dell’asticella che si alza sempre di più, perché una Sanità che sta ferma, in realtà arretra

Sanità : in Veneto il nuovo 'bunker Iov' potenzia la guerra ai tumori : Padova, 21 giu. (AdnKronos) - E’ un vero e proprio “bunker” per intensificare la guerra al tumore la nuova modernissima struttura del Servizio di Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV), realizzata con un investimento di 12,7 milioni di euro, dove operano, tra l’altro, due macchinari per

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La situazione è però diversa nelle varie province: Vicenza è in lieve calo, mentre Venezia è in ripresa, come Padova e Verona. Per Rovigo e Treviso la situazione non è cambiata e si conferma il decremento. Questo mentre si assiste all’aumento delle donazioni di organi (an

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una tendenza che deve essere invertita. Le Avis, dalla regionale alle comunali, passando per le provinciali, ce la stanno mettendo tutta, anche con una presenza sempre più forte nelle scuole oltre con una miriade di iniziative diverse. Rinnovato anche il sito www.avisvene

Sanità : in Veneto aumentano trapianti di organi - in flessione donazioni di sangue (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Non è andata affatto meglio per le donazioni di plasma, passate da 30.823 del 2016 a 27.920 del 2017, con un -9.42%. “Siamo di fronte a una tendenza nazionale – dice l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto Luca Coletto – che va invertita con nuove azioni di sensibili

Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Non sempre è possibile uniformare e nazionalizzare un fenomeno - prosegue -, a maggior ragione nel caso della Sanità pubblica dove a 20 regioni corrispondono 20 sistemi di erogazione di questo servizio primario diversi in qualità, efficienza, capillarità e professionalit

Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - “Il cosiddetto metodo del “pollo di Trilussa” -una banalizzazione della statistica che in realtà è una scienza molto più complessa e precisa- è decisamente il meno adatto per descrivere fenomeni complessi. E diventa addirittura forviante se, come nel caso del rapporto C

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - “Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabil

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabilità di ripristinare il servizio nei tempi più rapidi possibile. Le procedure di ripristino sono state tempestive ed adeguate, ma si sono ...

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabilità di ripristinare il servizio nei tempi più rapidi possibile. Le procedure di ripristino sono state tempestive ed adeguate, ma si sono ...