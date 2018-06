: ??Immigrazione. Vertice europeo. Pedro Sanchez: 'Conte ha presentato il suo piano, ha condiviso con noi la sua propo… - masechi : ??Immigrazione. Vertice europeo. Pedro Sanchez: 'Conte ha presentato il suo piano, ha condiviso con noi la sua propo… - CyberNewsH24 : #Sanchez:'Immigrazione,non c'è consenso' - TelevideoRai101 : Sanchez:'Immigrazione,non c'è consenso' -

Il premier spagnolo Pedroin vista del vertice Ue di domani sull'ha rilevato che "non c'è" sulla questione fra i 28 paesi e ha auspicato "una cooperazione rafforzata", proponendo tra l'altro un numero di "porti sicuri europei", dove i migranti che sbarcano siano considerati come arrivati nella Ue.ha ribadito anche la proposta che la Spagna guidi i negoziati con il Marocco,e per gli altri paesi d'origine del flusso migratorio, l'Italia con la Libia e la Germania con il Ghana.(Di mercoledì 27 giugno 2018)